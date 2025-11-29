Samanyolu Haber /Gündem / MHP’den Papa'ya tepki: ‘Tarihi ve dini ayrışmaları kaşıyor’ /29 Kasım 2025 17:27

MHP’den Papa'ya tepki: ‘Tarihi ve dini ayrışmaları kaşıyor’

MHP, Papa 14. Leo’nun Türkiye temaslarını eleştirerek ziyaretin “şov niteliği taşıdığı” ve dini ayrışmaları körüklediği görüşünü dile getirdi.

SHABER3.COM

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Papa 14. Leo’nun Türkiye ziyaretine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, programın içerdiği dini göndermelere ve İznik’te düzenlenen ayine dikkat çekti. Yalçın, ziyaretin, Hristiyan dünyasına yönelik planlı mesajlar barındırdığını ve hem tarihî hem de dinî ayrışmaları kaşımayı hedefleyen bir içeriğe büründüğünü belirtti.

Yalçın, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bilindiği üzere Papa 14. Leo, 27 Kasım- 2 Aralık tarihlerinde Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirmektedir. Hristiyan dünyasına yönelik planlı mesajlar içeren ve hem tarihî, hem de dîni ayrışmaları kaşımayı hedefleyen bu ziyaretin, bir tür şova dönüştürüldüğü görülmektedir.

Nitekim söz konusu ziyaretin İznik bölümü esnasında, 325 yılında yapılmış olan 1700 yıl önceki Konsil Toplantısı yeniden canlandırılarak gösterişli bir ayin düzenlenmiştir.

Hristiyan âleminin birleşip bütünleşmesi hedefiyle Selçuklu ve Osmanlı bakiyesi Türk topraklarında düzenlenen bu maksatlı ayin, kamuoyunda rahatsızlığa yol açmıştır.

Bu bağlamda; Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli de ATV kanalında yayımlanmakta olan Kuruluş Orhan dizisinin senarist ve yapımcısı Mehmet Bozdağ’ı arayarak, dizinin, Türk tarihi ve Anadolu coğrafyası açısından çok önemli öğretici, uyarıcı bir çalışma olduğunun altını çizmiştir.

Sayın Genel Başkanımız ayrıca, yakinen takip ettiği bu başarılı dizinin, milletimizce hassasiyet ve ilgiyle seyredilmesi tavsiyesinde bulunmuştur.”
Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

