MHP’den parti kurmayı zorlaştıracak teklif hazırlığı









AKP’den istifa eden Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun ayrı ayrı yeni parti kurması ve son günlerde Muharrem İnce’nin CHP’den ayrılarak yeni bir parti kuracağı iddialarının ardından siyasette hareketlilik yaşanırken, MHP’nin yeni bir yasa teklifi hazırlığı içerisinde olduğu öğrenildi.





MHP Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, yeni kurulan birçok siyasi partinin “pazarlık partisi” olduğunu iddia etti ve yeni parti kuruluş kriterlerini ele alan bir çalışma yaptıklarını duyurdu.





Türkiye’de yeni siyasi parti kurmanın çok kolay olduğunu belirten Yıldız, 30 kişiyle bir siyasi parti kurmanın doğru olmadığını ifade etti. Mevcuttaki birçok örnek incelendiğinde kurulu birçok siyasi partinin örgütlenmesinin olmadığını, çok sayıda partinin seçim süreçlerinde harekete geçen “pazarlık partileri” olduğunu söyleyen Yıldız, bunun demokrasiyi dejenere ettiği, yozlaştırdığını belirtti.





Yıldız bunun önüne geçmek için yeni parti kurma şartlarının ele alınması gerektiği görüşünde.





Çoklu baro yasasında yeni baro kurmak için 5 bin avukatın bulunduğu illerde 2 bin kişiyle baro kurulması düzenlemesini hatırlatan Yıldız, siyasi parti kurmak için de mevcut desteği gösterecek bazı kriterler geliştirilebileceğini söyledi.





Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kayıtlarına göre Türkiye’de toplam 92 siyasi parti faaliyet gösteriyor. Sadece 2020 yılının sekiz ayında aralarında eski bakan Ali Babacan’ın kurduğu DEVA ve eski CHP Milletvekili Öztürk Yılmaz’ın kurduğu Yenilik Partisi’nin de bulunduğu 13 yeni siyasi parti kuruldu.





Anayasa ve kanunlara göre Türkiye’de siyasi parti kurmak için izin almak gerekmiyor. Partiye üye olma yeterliliğine sahip 30 Türk vatandaşının siyasi partinin adı, genel merkez adresi, kurucuların nüfus kayıt, ikametgah, öğrenim ve adli sicil belgeleri ile parti tüzüğü ve programını İçişleri Bakanlığı’na vermesi yeterli oluyor.