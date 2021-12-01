Samanyolu Haber /Gündem / MHP’den Yavaş’a yeni tehdit /01 Aralık 2021 14:14

MHP’den Yavaş’a yeni tehdit

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin "Mansur Bey dikkat etsin, artık arkasında bir ülkücü nefes vardır” tehdidinin ardından bir tehdit de Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’dan geldi: “Sayın Genel Başkanımızın haklı ikazlarını dikkate almalı! Almazsa kendisi bilir. Bizden söylemesi: Rüzgâr eken fırtına biçer."

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Ankara’da Alparslan Türkeş Vakfı’nın düzenlediği Türkeş anmasına 50 kişilik bir grup saldırmış, vakıf yetkilileri ve Türkeş’in oğlu Ahmet Kutalmış Türkeş, MHP İl Başkanı ile Ülkü Ocaklarını sorumlu tutmuştu. MHP Ankara İl Başkanı’nın anma programı öncesi hedef göstermeleri de bu iddiaya dayanak yapılmıştı.

BAHÇELİ TEHDİT ETTİ

Dün partisinin grup toplantısının ardından bu saldırının sorulduğu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı hedef alarak tehdit gibi ifadeler kullanmıştı. Bahçeli, “Üzücü olaylar yaşandı geçen hafta. MHP olarak konunun üzerinde duruyoruz. Elde ettiğimiz ön bilgiler, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur (Yavaş) Bey’in elinin altında geliştiği kanaati hakim. Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin. Artık kendisinin arkasında bir ülkücü nefes vardır, her gün de takip edecektir” ifadelerini kullandı.

CHP TEPKİ GÖSTERDİ, YAVAŞ “YANIT VERMEDİ”

Bahçeli’nin sözlerine cevap veren CHP Genel Başkan yardımcısı Seyit Torun, “Mansur Yavaş’ın arkasında Ankara halkının ve Millet İttifakı’nın nefesi vardır” diyerek, “Eşkıyalığa pabuç bırakmayız” ifadesini kullandı. Tehdit edilen Mansur Yavaş ise yanıt vermemeyi tercih ettiğini açıklayarak, “İlgimiz olmayan konulardan dolayım hakkımda yapılan açıklamalara bir yanıt vermeyeceğim” dedi.

YENİ TEHDİT GENEL BAŞKAN YARDIMCISINDAN

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Twitter hesabındaki paylaşımlarında Mansur Yavaş’ı tehdit eden açıklamalara yenilerini ekledi. Yalçın, “Mansur Yavaş artık rahat durmalı! Sayın Genel Başkanımızın haklı ikazlarını dikkate almalı! Almazsa kendisi bilir. Bizden söylemesi: Rüzgâr eken fırtına biçer. Fitne eken; öfke, kin, nefret, hışım ve şiddet biçer! Halkın haceti bunlar değil!” ifadelerini kullandı.
Semih Yalçın’ın mesajları şöyle:

‘ASIL ACİZLİK, KENDİ İNSAN KAYNAKLARINI TÜKETİP MHP’NİN SOKAĞA BIRAKTIKLARIYLA İŞ TUTMAKTIR’

“CHP’li Seyit Torun, Mansur Yavaş’a ayar veren Genel Başkanımız hakkında densizlik ederek sosyal medya üzerinden “Orada dur Bahçeli!” diye tıslamış! Haddini bil Torun! Haddini ve yerini bil! Tatava yapma! Koskoca MHP Lideri; partisi aleyhinde dolap döndüren düzenbaz Mansur Yavaş’a uyarıda bulunmayacak, sicilli devşirmeniz de MHP’nin arkasından serbestçe iş çevirecek öyle mi? Sevsinler sizi! Seyit Torun, hızını alamayıp “Tehditleriniz acizliğinizdir.” demiş. Asıl acizlik, kendi insan kaynaklarını tüketip MHP’nin sokağa bıraktıklarıyla iş tutmaktır.”

‘YAVAŞ, BELEDİYE BÜTÇESİNDEN MHP’NİN SAFRA VE ATIKLARINA ULUFE DAĞITIYOR’

“Seyit Torun! Arkasında halkın olduğunu iddia ettiğin Mansur Efendi var ya, halka hizmet için harcama yapması gerekirken Belediye bütçesinden MHP’nin safra ve atıklarına ulufe dağıtıyor. Bir zamanlar Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’yi CHP’lileşmekle suçlayan bu hadsiz, şimdi sizin kucağınızda perde arkasından MHP düşmanlığı yapıyor. Ne kadar düşük, atık, artık, fosil, muarız varsa başına topluyor, yallayıp yemliyor.”

‘MANSUR YAVAŞ ARTIK RAHAT DURMALI!’

“Mansur Efendi arkasına aldığı İP Müdiresi ile birlikte, MHP camiasına fitne ve tefrika sokmak üzere atık ve dönek örgütlemedeki beyhude gayretini sevgili Ankaralılara tevcih etse, kendisi için de halk için de daha hayırlı ve yararlı olur. Mansur Yavaş artık rahat durmalı! Sayın Genel Başkanımızın haklı ikazlarını dikkate almalı! Almazsa kendisi bilir. Bizden söylemesi: Rüzgâr eken fırtına biçer. Fitne eken; öfke, kin, nefret, hışım ve şiddet biçer! Halkın haceti bunlar değil!”
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