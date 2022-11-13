MHP Diyarbakır teşkilatı kazan kaldırdı

'SEMİH YALÇIN'IN AYLARDIR KOPAN KIYAMETLERE DEĞİNMEMESİ VİCDANIMIZI SIZLATTI'

'ERGANİ GİBİ BİR İLÇEYİ DAHİ YÖNETEMEDİ'

MHP Diyarbakır İl Başkanlığı'nın feshedilmesinden bir gün sonra gözaltına alınarak 'çocuğa yönelik nitelikli cinsel istismar' suçundan tutuklanan eski MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp yargılandığı davadan beraat etmişti.Karar üzerine aile itirazda bulunacaklarını belirtirken, MHP'nin il teşkilatı da istifa depremleriyle sarsıldı.Partinin il başkanlığına eski Ergani İlçe Başkanı Miktat Arslan'ın atanmasına tepki gösteren beş ilçe başkanı, dün yaptıkları ortak açıklama ile görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.İstifaların MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın il teşkilatına yaptığı ziyaretten sonra gelmesi dikkat çekti.Açıklama şöyle:"Bizler Milliyetçi Hareket Partisi’nin Diyarbakır’daki ilçe başkanları olarak aşağıdaki sebeplerden dolayı bugün itibariyle istifa etmiş bulunmaktayız.Kamuoyunun da bildiği üzere son bir kaç yıldır MHP’nin dahi Diyarbakır’da hayal edemeyeceği çalışmalarla Diyarbakır halkının gönlüne girdik. Gecemizi gündüzümüze katarak sayısız tehdit ve baskıya rağmen Diyarbakırlı hemşerilerimize hizmet ettik. Bugüne kadar Genel Merkezimizden bir kuruş dahi destek görmedik, talebimiz de olmadı. MHP tarihi boyunca Diyarbakır’da tabela partisiyken son yıllarda yaptığımız çalışmalarla MHP’yi Diyarbakır’da halkın partisi haline getirdik.Bugüne geldiğimizde MHP’nin Diyarbakır’daki hızlı yükselişini kabullenemeyen terör örgütü ve yandaşlarının sayısız entrikaları ile mücadele ettik. Ancak bu davaya hizmet edenlerin de ne kadar kolayca harcanabileceğine ve fedakar insanların nasıl yalnız bırakıldığına şahitlik ettik, Bugün ilimize ziyarette bulunan Teşkilat Başkanımız Edip Semih Yalçın’ın aylardır Diyarbakır’daki teşkilatlarımız üzerine kopan kıyametlere hiç değinmemesi ayrıca vicdanımızı sızlatmıştır.Yeni atanan il başkanı ve il yönetimi gerek siyasi deneyimi, gerekse eğitim seviyesinin MHP’yi getirdiğimiz noktada tutamayacağı kanaatine vardık. İl başkanı olarak atanan arkadaşımız, Ergani gibi bir ilçeyi dahi yönetememişken, hakkında sayısız şikayet ve şaibelerin olduğu ortadayken, bu durumun bugüne kadar titizlikle yaptığımız çalışmalara gölge düşüreceği hasıl olmuştur.Genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey efendiye olan bağlılığımız, davamıza olan inancımız tamdır. Ancak yeni atanan yönetim ve Ankara’daki destekçileri görevde olduğu sürece herhangi bir görev almayacağımızı belirtir, önümüzdeki günlerde istifamızın detaylı nedenlerini belgeleriyle birlikte kamuoyuna açıklayacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız. İlçe başkanları olarak bu nedenlerden dolay bugün itibariyle istifa etmiş bulunmaktayız."