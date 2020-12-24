MHP Genel Merkezi'nde 17/25 Aralık görüntüsü

MHP yönetiminin, Cumhur İttifakı öncesi AKP ve Tayyip Erdoğan ile ilgili yayınlanan yolsuzluk kitaplarını Genel Merkez binasında hala sergilediği ortaya çıktı.





MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 7 Haziran seçimleri öncesi seçmene en büyük vaatlerinden biri, AKP ve Tayyip Erdoğan’dan 17/25 Aralık yolsuzluklarının hesabını sormaktı. 15 Temmuz sonrası kurulan Cumhur İttifakı sonrası verilen sözler unutulmuş gibi göründü. Fakat MHP Genel Merkezinden yansıyan bir görüntü AKP ile yarım kalan hesabın aslında hiç kapanmadığı yorumlarına neden oldu.





İTTİFAK ÖNCESİ YAYINLANAN KİTAPLAR DURUYOR





MHP Genel Merkezinde çekim yapan FOX Haber kameralarına Cumhur İttifakı’nı sarsacak görüntüler yansıdı.





Görüntülerde, 17-15 Aralık sürecinde MHP tarafından yayınlanan kitapların MHP müzesinde sergilendiğini ortaya çıktı. MHP’nin Cumhur İttifak’ı öncesi yazılan kitapların hala raflarda tuttuğu görüldü. Sergide “AKP’nin yıkım bilançosu” ve “17-25 Aralık Yolsuzluk Süreci ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi” gibi kitaplar yer aldığı görülüyor.