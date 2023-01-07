MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman neden suskun

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Ankara'nın Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti. Cinayet ile ilgili MHP'nin suskunluğu devam ediyor.





Ancak MHP'den öyle bir isim var ki bu daha da dikkat çekici . Öldürülen Sinan Ateş 2007-2019 yılları arasında MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'ın TBMM'de danışmanlığını yapmıştı.









Bilenlerin aralarında baba-oğul ilişkisi vardı dediği Ataman, Ateş’in öldürülmesiyle ilgili ne bir paylaşım yaptı, ne de cenazesine katıldı





Bir televizyon programına katılan Avukat Afşin Hatipoğlu, Atamanın suskunluğuna dikkat çekti