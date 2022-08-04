MHP Habertürk'ün patronu Turgay Ciner’i tehdit etti: 'Yanına kar kalmayacak'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Habertürk'ü ve kanalın sahibi Turgay Ciner'i hedef alan açıklamalarda bulundu.



"Habertürk yönetiminin, uzunca bir süredir doğrudan MHP aleyhinde tavır içine girdiğini" iddia eden Yalçın, "Habertürk’ün partimiz aleyhindeki yayınlarının arkasında bu kara kanalın sahibi olan Turgay Ciner’in MHP’ye husumeti yatmaktadır" dedi.

Geçtiğimiz yıl MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisinin 100 maddelik yeni anayasa taslağını programına taşıyan Habertürk TV sunucusu Ebru Baki, MHP’nin hedefi olmuş; MHP’li İzzet Ulvi Yönter de Baki’ye “Kudurdunuz mu?” çıkışında bulunmuştu.







Yönter ve Baki arasındaki polemiğe dahil olan Bülent Aydemir, hem Yönter’e hem de MHP lideri Bahçeli’ye ‘Özür dile’ çağrısında bulunurken yaşanan bu gerilim sonrası Habertürk ile yolları ayrılmıştı.







MHP İLE HABERTÜRK ARASINDA YENİ KRİZ



MHP’nin hedefine oturan Bülent Aydemir geçtiğimiz günlerde Habertürk’e geri dönerken, parti ile kanal arasında yeni bir kriz patlak verdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, son dönemde yayınlarının Millet İttifakı karşıtı olduğu gerekçesiyle Habertürk TV’yi hedef aldı.





Yalçın, Habertürk'ün sahibi Turgay Ciner'in MHP'ye husumeti nedeniyle kanalın MHP karşıtı yayınlar yaptığını öne sürerek, "Ciner, neyine ve kimlere güvenmektedir?" diyen Yalçın, "Habertürk’ün Türk milletinin siyasetteki sesi olan MHP’ye düşmanca yayınlarını sevk ve idare etmek, Turgay Ciner’in yanına kâr kalmayacaktır. Elbet bir gün kendisiyle hesaplaşılacaktır. Ciner, milletten kazandıklarıyla millete tuzak kurmanın faturasını ödeyecektir" ifadelerini kullandı.