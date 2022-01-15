‘MHP hırsızları himaye ediyor’ demişti, zehir zemberek sözlerle istifa etti

”Gün Sazak’ın MHP’sinden bugünün hırsızları himaye eden MHP’sine. Allah’ım daha neler göstereceksin bizlere, bunlar yolsuzlar ve hırsızlarla beraberdir.

























Babası gibi hırsız bakan konuştu, yandaş parti başkanı alkışladı yangın her yeri yaktı.





Bir insan bir ülkeyi çökertebilir mi? İktidar olmasına gerek yok. İhanete destek olursa yeter.





Akılsızca da olsa milleti iflasa sürüklemek ihanettir.”







MHP’nin 12 Eylül darbesinden önce Genel Başkan Yardımcısı ve eski Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak’ın oğlu eski MHP Eskişehir Milletvekili Süleyman Servet Sazak, MHP üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sazak, “Türk milliyetçisinin, yegâne hassasiyeti bölücü terör mü? Dilimiz, töremiz, ahlakımız, estetiğimiz, ekonomimiz yok ediliyor, ne gam. MHP üyeliğinden istifa ettim, saygılar.” ifadelerini kullandı.Süleyman Servet Sazak’ın Twitter hesabından yaptığı son paylaşımları şöyle:Sazak’lar yolsuz ve hırsızlarla beraber olamaz.Bugün terörle mücadele edildiğini söyleyen kıymetli arkadaşlar bunları söylemeden evvel Suriye’nin kuzeyindeki PKK devletçiğine bakın derim.Ülke yanıyor, insanlar yanıyor hırsızlıklar ortada, kendine milli diyenler koltuklarının ardına saklanmış muhtemel cevap hazırlıyor. Allah hepinizin belasını verecek bekleyin.