Samanyolu Haber /Politika / MHP, hükümetin ortağı değilmiş /14 Kasım 2021 11:44

MHP, hükümetin ortağı değilmiş

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, AKP ile ittifaklarına ilişkin "Biz Hükümetin ortağı değiliz. Bir hükümet ortaklığı, bir koalisyon yok ama biz ittifakız. Hükümetin başarılı olması, bizim için son derece önemli" dedi.

SHABER3.COM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "MHP, Cumhur İttifakı'nın bir ortağı olsa da işlevi ve üstlendiği demokratik sorumluluğu muhalefettir" sözlerinin ardından partisinden de benzer bir çıkış geldi.


MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı kapsamında, İzmir'de basın mensuplarıyla buluştu.

Karakaya, Konak'taki bir otelde düzenlenen toplantıda, hedeflerinin, 2023'te yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine hazırlanmak olduğunu söylerken "Biz hükümetin ortağı değiliz. Bir hükümet ortaklığı, bir koalisyon yok ama biz ittifakız" dedi.

DAHA OBJEKTİF BAKACAKLARINI İDDİA ETTİ(!)

Sorunların çözümüne katkı sunmayı amaçladıklarını ifade eden Karakaya, şunları kaydetti:

"Biz ittifakın bir mensubuyuz. Hükümetin çalışmalarıyla ilgili eksikleri varsa ya da onlardan istenen talepler varsa biz bunları iletmek durumundayız. Bu anlamda Hükümetin başarısı sonuç itibariyle ittifakı da etkileyecektir. Biz Hükümetin ortağı değiliz. Bir hükümet ortaklığı, bir koalisyon yok ama biz ittifakız. İttifakın amaç ve çerçevesi başından beri belli, kararlılık da burada çok açık belli. Hükümetin başarılı olması, bizim için Milliyetçi Hareket Partisi açısından baktığımızda son derece önemli. "

"Hükümet ortağı değiliz" sözüne açıklık getiren Karakaya, "'Hükümet ortağı değiliz' ifadesi sorumluluktan kaçıyoruz anlamında bir ifade değil. 'Hükümet ortağı değiliz', biz daha objektif bakarız. Söylenenlerde haklılık payı olanlar ya da bizim gördüğümüz yanlışlar varsa bu yanlışları da biz dile getiririz." diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber MHP, hükümetin ortağı değilmiş Sonraki Haber >>

Kapatılan Atatürk Havalimanı, kaçakşılık ve uyuşturucunun merkezi mi oldu?

Kapatılan Atatürk Havalimanı, kaçakşılık ve uyuşturucunun merkezi mi oldu?

AKP'li Başkanı'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı

AKP'li Başkanı'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kaç çeşit MİT'çi gazeteci var?

Kaç çeşit MİT'çi gazeteci var?

12 yaşındaki çocuğun bile isyan ettiği bir ülke: Türkiye

12 yaşındaki çocuğun bile isyan ettiği bir ülke: Türkiye

Beyaz TV sunucusunun ismi Peker’in yayınladığı kumarbaz listesinde çıktı

Beyaz TV sunucusunun ismi Peker’in yayınladığı kumarbaz listesinde çıktı

Doğu Perinçek yayını terk etti

Doğu Perinçek yayını terk etti

TBMM’de ‘terbiyesiz’ tartışması

TBMM’de ‘terbiyesiz’ tartışması

600'üncü kişiyi uzaya SpaceX'in 'Crew-3'ü taşıdı

600'üncü kişiyi uzaya SpaceX'in 'Crew-3'ü taşıdı

AKP'li belediye başkanının şehit yakınına hakaret ettiği görüntüler ortaya çıktı

AKP'li belediye başkanının şehit yakınına hakaret ettiği görüntüler ortaya çıktı

Rahip Brunson sessizliğini bozdu

Rahip Brunson sessizliğini bozdu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:13:17