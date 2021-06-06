MHP'nin gençlik teşkılatı Ülkü Ocakları, bir süredir parti yönetimine muhalif çıkışlarda bulunan 2 ismi hedef aldı.





MHP eski milletvekili Atila Kaya ve Alparslan Türkeş döneminde Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevlerini yürütmüş Suat Başaran'ı hedef alan mesajlar, mevcut Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'dan geldi.





Yıldırım, Twitter hesabından iki isme yönelik yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:





"ÇOK İYİ BİLİYORUZ"





“Geçmişte Ülkü Ocakları çatısı altında görev yapmış ancak bugün hareketimizle hiçbir bağı kalmamış bazı kişilerin Liderimize ve Hareketimize yönelik fitneci saldırılarını büyük bir sabır ve dikkatle takip etmekteyiz.





Suat Başaran ve Atila Kaya'nın Milliyetçi-Ülkücü Harekete, Başbuğumuzun emaneti Ülkü Ocaklarına ve bizi biz yapan mukaddes değerlerimize karşı sürekli ve seviyesizce saldırarak Ülkücü Hareketi yıpratma arayışı içinde olduklarını görüyoruz.





Bu iki kafadarın, her fırsatta Ülkücü Hareketin karşısındaki şer cephesinde saf tutarak, CHP-İP-HDP değirmenine nasıl su taşıdıklarını, Ülkücü Harekete ve Liderimize karşı olan muhasım odakların çizgisinde nasıl birer piyon haline geldiklerini çok iyi biliyoruz.





Hayattayken Başbuğumuza hakaret edecek kadar alçalan Suat Başaran, dün hareketimizi bölmek için kurulan yapının başını çeken Servet Avcı'yla Ankara büyükşehir Belediyesi’nde iş tutuyor, CHP’li adayın arkasında durarak erdemlilik edebiyatı yapıyor. Bu durumun inandırıcı olmadığı ortadadır





"BU NASIL TÜRKÇÜLÜK-TURANCILIK?"

Bu fitneciler, mankurt akıllarıyla binlerce şehit vermiş Milliyetçi-Ülkücü Hareketi yıkabileceklerini mi düşünüyorlar? Bunlar Ülkücü Hareketi sahipsiz mi sanmaktadır? Yoksa aldıkları sözler, yaptıkları gizli pazarlıklar akıllarını başlarından mı almıştır?





Karabağ’da 30 yıllık Ermeni işgali sona ermiş ve Türk Dünyası adına, Turan adına büyük bir adım atılmıştır. Ülkücü Hareket ve Liderimizin tavrı bu hususta belirleyici rol oynamıştır. Malum şahıslar konuyla ilgili tek bir cümle etmemiştir. Bu nasıl Türkçülük-Turancılıktır?





Ülkü Ocakları, Türkiye'nin en büyük eğitim platformlarından birisini ücretsiz kurarken hangi birinden ses çıkmıştır? Bunlar Ülkü Ocakları'nın yapay zekâ, endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm odaklı çalışmalarından haberdar mıdır?





Ülkü Ocakları, Türkiye'nin her karış toprağına yüzbinlerce fidan dikerken hangisinin eli toprağa değmiştir veya destek verdikleri Ekrem İmamoğlu'nun ormanlarımızı yakan PKK’nın sesi Pervin Buldan'la fidan dikme bahanesiyle bir araya gelmesine hangi eleştiriyi yapmışlardır?





Ülkü Ocakları, Türk Dünyası'ndaki soydaşlarımıza yardım götürürken hangisi taşın altına elini koymuştur? Ülkü Ocakları'nın 4 farklı dilde çıkardığı dergiyle Türk Dünyası kültür köprüsünü kuvvetlendirirken hanginizin yardımı dokunmuştur?





Ülkü Ocakları, Liderimiz Sn. Devlet Bahçeli’nin emirleriyle Mavi Vatanımıza göz dikenlere karşı İzmir’de büyük bir yürüyüş düzenlerken bunlar kaç adım atmış, kaç kelime etmiştir? Yunan haber bültenleri dahi Ülkü Ocakları'nı konuşurken bunların tek kelime ettiğini duyan olmuş mu?





"GEREKEN TAVRI GÖSTERECEKLER!"

İzmir'deki 9 Eylül Yürüyüşü, 1978 Büyük Tandoğan Mitinginin bir devamıdır. Ülkücü Hareket aynı ruh ve heyecanla dimdik ayaktadır ve mazisinden aldığı güçle dün olduğu gibi bugün de Liderimiz Sn. Devlet Bahçeli’nin emrinde, Başbuğumuzun izinde Kızıl Elma için çalışmaktadır.





Uyardık anlamadınız, söyledik duymadınız! Sizin yaptıklarınız bozgunculuk değil açıkça HAİNLİKTİR! Geçmişte görev yapmalarına rağmen Ülkü Ocakları başkanlığı sıfatını kullanarak hareketimize ahlaksızca saldıran kişilere ülküdaşlarımız her ortamda gereken tavrı gösterecektir!”