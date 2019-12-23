MHP ilçe başkanına silahlı saldırı

Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP) Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku, İzmir'in Buca ilçesinde uğradığı silahlı sonucu ağır yaralandı.





MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku, Hürriyet Mahallesi 440'ncı Sokak'ta aracının içerisindeyken motosikletli bir şahsın silahlı saldırısına maruz kaldı.





Saldırgan aracın içerisine doğru ateş etti.





MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku yoğun bakımda tedavi altında.





Vücuduna mermi isabet eden Taşoku ağır yaralandı. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Taşoku'nun durumunun ciddiyetini muhafaza ettiği kaydedildi.





Saldırı mahallinde incelemeler sürerken kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.