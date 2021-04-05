MHP imzacı ismi ihraç ediyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 126 emekli büyükelçinin açıklamasında ismi bulunan eski MHP Aydın Milletvekili ve emekli büyükelçi Ertuğrul Kumcuoğlu'nun kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini duyurdu.





Yalçın'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:





"126 Emekli Büyükelçinin basın yoluyla kamuoyuna açıklanan bildirisinde ismi yer alan partimizin Aydın Eski Milletvekili Emekli Büyükelçi Ertuğrul Kumcuoğlu, Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmiştir."





126 emekli büyükelçinin Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak 30 Ocak 2020'de yaptığı açıklama da, bu konu kapsamında yeniden gündeme gelmişti.





Söz konusu açıklamada "Kanal İstanbul, Montrö Sözleşmesi'ni tartışmaya açacaktır. Atatürk Türkiye'sinin, Lozan Antlaşması'ndan sonra en büyük diplomasi başarısı olan Montrö Sözleşmesi'nin tartışmaya açılması ise Türkiye'nin İstanbul-Çanakkale Boğazları ile Marmara Denizi üzerindeki mutlak egemenliğinin kaybedilmesine yol açar. Kanal İstanbul'dan vazgeçilmelidir" ifadesi yer alıyordu.