Samanyolu Haber /Gündem / MHP istedi, AKP reddetti /22 Mayıs 2020 10:50

MHP istedi, AKP reddetti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun olası bir seçime katılmaları için Gelecek ve DEVA partilerine milletvekili desteği vereceklerini söylemesi sonrası sert açıklamalarda bulunan ve AKP'den destek isteyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye kötü haber... AKP cephesinden üst düzey iki isim, transferlerin engellemesine yönelik herhangi düzenleme yapmayacaklarını açıkladı.

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‘Erken seçim’ ve ‘milletvekili transferi’ tartışmaları sürerken Ankara kulislerinden bomba gibi bir haber geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gelecek ve DEVA partilerine milletvekili desteği vereceklerini söylemesi üzerine, transferlerin engellemesine yönelik düzenlemenin yapılması yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya’ya konuşan AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Bizim bu konularda bir hazırlığımız yok…” dedi.

Adının yazılmasını istemeyen bir diğer yönetici ise Sarıkaya’ya şunları söyledi:

“Sayın Bahçeli'nin yaklaşımına kişisel olarak katılıyorum ama bunun için yasaya gerek yok. Siyasi ahlak kanunla olmaz. Siyasi ahlak dediğiniz insanın içinde, ruhunda olması gereken bir şeydir. Onu kanunla nasıl düzenleyebilirsiniz ki? Bunun da tartışmadan çıkarılması gerekir. Siyasi partiler ve seçim kanunları ile ilgili de geçmişten gelen hazırlıklarımız düşüncelerimiz var; ama şu aşamada söz konusu değil…”
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