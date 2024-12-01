Samanyolu Haber /Gündem / MHP istedi: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi değişiyor mu? /01 Aralık 2024 10:34

MHP istedi: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi değişiyor mu?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde 'revizyon' kapıda. MHP'den cumhurbaşkanı yardımcılarının seçimle gelmesine yönelik bir öneri yapıldı. Bu öneri MHP'nin anayasa teklifinde de yer aldı. İşte detaylar...

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Yeni anayasa tartışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde de revizyon sinyali verildi. MHP’nin anayasa teklifinde revizyon kapsamında, cumhurbaşkanı yardımcısının da seçimle gelmesine yönelik bir önerinin yer aldığı öne sürüldü.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş ise cumhurbaşkanlığı bütçesinde yaptığı açıklamada bu önerinin mümkün olmadığını dile getirdi. Güneş, “Cumhurbaşkanı yardımcısının da seçimlere katılması doğru değil çünkü Cumhurbaşkanının daha aktif olması lazım, performansında düşüklük gördüğünde Cumhurbaşkanı yardımcılarını da değiştirebilmesi lazım, seçimle gelirse bunu yapması mümkün değildir” dedi.

Güneş’e göre buradaki eksiklik, Anayasada kaç tane cumhurbaşkanı yardımcısı atanacağının yazılmamış olması.

Altılı Masa sürecinde çok sayıda cumhurbaşkanı yardımcısı atama planı yapıldığını hatırlatan Güneş, “Biz gördük ki geçen seçimlerde muhalefet elinden gelse 20-30 cumhurbaşkanı yardımcısı atayacak… Bu bir eksiklik, mutlaka bunun sayısının belirtilmesi lazım” ifadelerini kullandı.
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