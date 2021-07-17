MHP: Kriz yok ki ortağı olalım

Anayasa Mahkemesi’nin HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında verdiği kararı eleştiren ve mahkemeyi hedef alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘terörizme örtülü destek’ ifadesini kullanmıştı.





BABACAN: KRİZLERİN ORTAĞI YİNE AYM’Yİ TEHDİT ETTİ





DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise Bahçeli’yi eleştiren bir tweet atarak, “Krizlerin ortağı, Anayasa Mahkemesi’ni yine tehdit etti” yorumunda bulundu.





MHP’Lİ YÖNTER: SENİ KANDIRMIŞLAR, KEKLEMİŞLER







Babacan’a yanıt veren MHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Ulvi Yönter, “Kriz yok ki ortak olalım…Seni kandırmışlar, kafeslemişler, iyi keklemişler! Selamsız Babacan aynı anda iki tarafı idare eden çok yüzlü, itibarsız ve güvenilmez yabancı dokumasıdır…Türk siyasetinin utanç vesikası, satış ustası, dönüş uzmanıdır…Haydi başka kapıya!” ifadelerini kullandı.



