Samanyolu Haber /Gündem / MHP: Kriz yok ki ortağı olalım /17 Temmuz 2021 13:09

MHP: Kriz yok ki ortağı olalım

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Anayasa Mahkemesi'ni hedef alan Devlet Bahçeli için "Krizlerin ortağı" dedi. Babacan'a cevap veren MHP'li Ali Ulvi Yönter, "Kriz yok ki ortak olalım..." ifadelerini kullandı.

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Anayasa Mahkemesi’nin HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında verdiği kararı eleştiren ve mahkemeyi hedef alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘terörizme örtülü destek’ ifadesini kullanmıştı.

BABACAN: KRİZLERİN ORTAĞI YİNE AYM’Yİ TEHDİT ETTİ  

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise Bahçeli’yi eleştiren bir tweet atarak, “Krizlerin ortağı, Anayasa Mahkemesi’ni yine tehdit etti” yorumunda bulundu.

MHP’Lİ YÖNTER: SENİ KANDIRMIŞLAR, KEKLEMİŞLER 

Babacan’a yanıt veren MHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Ulvi Yönter, “Kriz yok ki ortak olalım…Seni kandırmışlar, kafeslemişler, iyi keklemişler! Selamsız Babacan aynı anda iki tarafı idare eden çok yüzlü, itibarsız ve güvenilmez yabancı dokumasıdır…Türk siyasetinin utanç vesikası, satış ustası, dönüş uzmanıdır…Haydi başka kapıya!” ifadelerini kullandı.

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