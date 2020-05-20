MHP kulislerinden: Milletvekili transferi yasaklanacak

"12 Eylül ihtilali ürünü 1982 Anayasası’nda milletvekilliğinin düşmesinin düzenlendiği 84’ncü maddenin orijinal metninde '…partisinden istifa ederek; başka bir partiye giren…' milletvekilinin üyeliğinin düşmesine, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verilir hükmü yer almaktaydı. Yine ayrıca 'Partisinden istifa eden milletvekili bir sonraki seçimde, istifa tarihinde mevcut herhangi bir partinin genel merkez organlarınca aday gösterilemez' hükmü de vardı. Çok işe yaramadı" yorumunu yapan Takan, "Transferden yararlanmak isteyen milletvekilleri bu yasağı hülle partileri ile deldiler; önce paravan bir parti kurulurdu, bu parti de asıl geçilmek istenilen partiye katılırdı" ifadelerini kullandı.







Bahçeli'nin girişimine konuyu getiren Takan, "Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun baskın bir seçim durumunda Gelecek ve Deva partilerine milletvekili verilebileceği yönündeki açıklamasına tepki gösterir gibi yapıp altı maddelik bir çağrı yaptı. Ana tema, milletvekili transferlerinin yasaklanmasıydı" bilgisini paylaştıktan sonra yazısını şu satırlarla sürdürdü:





"Saray ile MHP arasında bir süredir çok sık, dar alanda paslaşmalar gerçekleşiyor. Ara sıra, topu kaybettiklerinde birbirlerine girdikleri de oluyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın çok tartışılan tweetlerinden sonra Devlet Bahçeli’nin Cumhur İttifakı’na ayar veren tweetleri… Derken, Bahçeli’den “Değişiklikler hemen yapılsın” şerhi ile altı maddelik önerisi… MHP Genel Merkezi’ni yine çok kızdıracağım ama söylemeden de edemeyeceğim; MHP bir süredir filmde Erol Taş rolünü üstlenmiş durumda. Saray da Ediz Hun pozlarında!..





MHP kulislerinden duyduğum; Devlet Bahçeli’nin altı maddelik önerisine 7’ncisi eklenebilir; 'İttifaklar da yasaklansın'…





Hemen soracaksınız 'Ee, bu Cumhur İttifakı’nı da yok etmez mi' diye. Haklısınız!.. Cumhur İttifakını da, Millet İttifakı’nı da bitirir. Ancak şu durumu gözden kaçırmayın, MHP, AKP listelerinden seçime girer. Zaten 20-30 civarında milletvekili Devlet Bahçeliye yeter de artar!..





MHP kulislerinden duyduklarımla devam edelim;





AKP’nin içi cadı kazanı gibi kaynıyor. Milletvekilleri, haziran ayı sonu itibarıyla özlük haklarına kavuşuyor. Deva ve Gelecek partilerine AKP içinden geçebilecekler siyasi kulislerde isim isim sayılıyor. Bahçeli’nin, Tayyip Erdoğan’ın elini rahatlatmak ve olası kopmaları kesmek için 6 maddeyi gündeme getirdiği söyleniyor. Yani dar alanda paslaşmalar!..





MHP Genel Merkez kaynaklarına göre, Devlet Bahçeli iki büyük tehlike görüyor;





Devlet Bahçeli, sarayda yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin yüzde 40 barajına çekilmesi yönündeki çalışmalara çok kızıyor. Buna müsaade etmesi asla söz konusu değil. Bunun gerçekleşeceğini hissetmesi anında derhal bir erken seçim isteyebilir.





AKP’den kopacak milletvekillerinin DEVA ve Gelecek partilerine geçmesinin veya bağımsız bir grup kurabilmelerinin kesinlikle önüne geçilmesi gerektiğini düşünüyor. Aksi halde Bahçeli, bir erken seçim çağrısı yapabilir."