MHP kurmayları da 'erteleme'ye karşı: 'Anayasanın maddeleri net, her okuyan anlar'

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da yıkıma neden olan depremlerin siyaset sahnesindeki etkileri sürüyor.







Bu süreçte 18 Haziran'da yapılması gereken ancak AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 14 Mayıs'ta düzenleneceği açıklanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin tarihi de tartışma konusu oldu.





Kimileri sandığın belirlenen günde kurulacağını savunurken, kimileri ileri bir tarihe ötelenebileceğini ileri sürdü.





Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın aktardığına göre MHP'liler bu ihtimale sıcak bakmıyor. Gazeteci, son bir hafta içinde konuştuğu MHP'nin etkin isimlerinin hemen hepsinin şuna benzer cümleler kurduğunu kaydetti:





"Anayasa’nın 78 ve 79’uncu maddeleri net yazılmış; her okuyanın anlayacağı şekilde kaleme alınmış. Bu ortadayken farklı bir arayışın anlamı yok. Seçim ertelemesi söz konusu dahi olamaz."





Sarıkaya, benzer bir yaklaşıma sahip AKP'lilerin de bulunduğunu söyledi.





"Buna karşın bir başka grup da 18 Haziran sonrasına ertelenip, yerel seçim ile genel seçimin birlikte yapılması konusunda nabız yokladı. Ancak olmayacağını, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in erteleme konusundaki tutumunun net olduğunu anlayınca arayışlarına son verdi" diyen köşe yazarı, şöyle devam etti:







"Sonunda seçim için iki tarih üzerinde duruluyor... Burada birinciliği daha önce de açıklandığı gibi 10 Mart’ta kararın açıklanıp, 14 Mayıs’ta da seçimin yapılmasına dönük sürecin devam ettirilmesi görüşü. Diğeri de zamanında yani, 18 Haziran’da yapılması… MHP’nin ise 14 Mayıs veya 18 Haziran konusunda net bir kararı yok.





Hem sahanın temizlenmesi, gidenlerin geri dönmesi ve seçmen kütüklerinin oluşturulması için zamana ihtiyaç olduğu görüşü bazı yetkin isimleri tarafından dile getiriliyor olsa da parti kararına dönüşmüş değil… Kararın AK Parti’de olduğunun altı çiziliyor."

