Samanyolu Haber /Politika / MHP’li başkan, ağabeyini önce imar müdürü sonra yardımcısı yaptı /19 Ağustos 2021 10:56

MHP’li başkan, ağabeyini önce imar müdürü sonra yardımcısı yaptı

Rize'de Çayeli Belediye Başkanı MHP'li İsmail Hakkı Çiftçi, daha önce imar müdürü yaparak tartışmalara konu olan ağabeyini, bu kez vekaleten belediye başkan yardımcısı olarak atadı.

SHABER3.COM

Ağabeyi Halil İbrahim Çiftçi'yi imar müdürü olarak görevlendiren Çayeli Belediye Başkanı MHP’li İsmail Hakkı Çiftçi, bu kez de vekaleten belediye başkan yardımcılığına getirdi.

Üç başkan yardımcısı bulunan Çayeli Belediyesi'nde Tahir Aksoy ‘Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden, Genç Sami Çomoğlu ‘İtfaiye Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'nden, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi’nin ağabeyi Halil İbrahim Çiftçi ise ‘Fen İşleri Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden sorumlu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber MHP’li başkan, ağabeyini önce imar müdürü sonra... Sonraki Haber >>

Erdoğan şizofren mi oldu yoksa bunun adı başka birşey mi?

Erdoğan şizofren mi oldu yoksa bunun adı başka birşey mi?

Linç edileceğini anlayan hakem, sahada silah çekti

Linç edileceğini anlayan hakem, sahada silah çekti

Gurbetçi vicdanıyla konştu: Benim param burada 10 kat ediyor, bu insanlara üzülüyorum

Gurbetçi vicdanıyla konştu: Benim param burada 10 kat ediyor, bu insanlara üzülüyorum

Alman halkı yardımlarına koşan Time to Help'e minnettar

Alman halkı yardımlarına koşan Time to Help'e minnettar

Kargo uçağıyla ölüme uçan Afganlar, o anlarını kaydetmiş

Kargo uçağıyla ölüme uçan Afganlar, o anlarını kaydetmiş

Taliban militanları, Cumhurbaşkanlığı sarayında spor yapıyor.

Taliban militanları, Cumhurbaşkanlığı sarayında spor yapıyor.

Kabil Havalimanı'ndan korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor

Kabil Havalimanı'ndan korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor

Afganistan’dan uçağın tekerleklerine saklanarak kaçmak isteyen iki kişi düşerek öldü

Afganistan’dan uçağın tekerleklerine saklanarak kaçmak isteyen iki kişi düşerek öldü

Kabil Havalimanı’nda ABD askerleri ateş açtı: 5 kişi öldü

Kabil Havalimanı’nda ABD askerleri ateş açtı: 5 kişi öldü

Erdoğan 'yine' 3 gün arayla kendini yalanladı

Erdoğan 'yine' 3 gün arayla kendini yalanladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:33:54