MHP’li Feti Yıldız: Adaletsizlik ve iman aynı sinede bulunmaz

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hukukun evrensel ilke ve esaslarına uyulması gerektiğini vurguladı.



Yıldız, “Maddi hakikate hukukun evrensel ilke ve esaslarına riayet edilerek ulaşılır. Başka türlü adaletsizlik kapısı kapatılamaz. Hukukun uygulanma şekli yazılmasından önemlidir” ifadelerini kullandı.



Adaletin ilahi bir emir olduğunu belirten Yıldız, “Adalet için söylenecek ilk söz onun Allah’ın emri olduğudur. Bu nedenle adaletsizlik ve iman aynı sinede bulunmaz” dedi.