Samanyolu Haber /Gündem / MHP’li Feti Yıldız: Adaletsizlik ve iman aynı sinede bulunmaz /15 Ağustos 2025 17:33

MHP’li Feti Yıldız: Adaletsizlik ve iman aynı sinede bulunmaz

Adaletin ilahi bir emir olduğunu belirten MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “Adalet için söylenecek ilk söz onun Allah’ın emri olduğudur. Bu nedenle adaletsizlik ve iman aynı sinede bulunmaz” dedi.

SHABER3.COM

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hukukun evrensel ilke ve esaslarına uyulması gerektiğini vurguladı.

Yıldız, “Maddi hakikate hukukun evrensel ilke ve esaslarına riayet edilerek ulaşılır. Başka türlü adaletsizlik kapısı kapatılamaz. Hukukun uygulanma şekli yazılmasından önemlidir” ifadelerini kullandı.

Adaletin ilahi bir emir olduğunu belirten Yıldız, “Adalet için söylenecek ilk söz onun Allah’ın emri olduğudur. Bu nedenle adaletsizlik ve iman aynı sinede bulunmaz” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber MHP’li Feti Yıldız: Adaletsizlik ve iman aynı sinede... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:36:27