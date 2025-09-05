MHP’li Feti Yıldız: “Beyanlarını almak üzere Komisyon’dan 3-4 kişi seçilmesi zaaf oluşturmaz”

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, çözüm süreci için TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyelerince Abdullah Öcalan’ın dinlenmesini önerdi.



Yıldız, X hesabından yaptığı açıklamada, aynı zamanda Komisyon’un başkanlığını da yürüten TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un, Öcalan’ın beyanlarını almak üzere Komisyon üyesi isimler seçebileceğini yazdı. Yıldız’ın açıklaması şöyle:



“Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 05.08.2025 tarihinde TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş’un başkanlığında çalışmalara başlamıştır.



Komisyon alınan karar uyarınca Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak kişi, kurum, sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin görüşlerini dinlemeye devam etmektedir.



7. toplantımızda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin eski başkanlarının önerileri dinlenmiştir. Terörsüz Türkiye yolunda devlet kendi dinamiğini yaratmıştır. Türk devleti son üç yüzyılın en güçlü dönemini yaşamaktadır. Önümüzdeki hafta görüşmelere devam edilecektir.



Meclis Başkanımız sayın Numan Kurtulmuş, terör örgütü kurucusu Abdullah Öcalan’ın beyanlarını almak üzere zamanlaması ve yöntemi iyi düşünülerek Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu içerisinden 3-4 kişiyi seçmesi bir zaaf oluşturmayacaktır.”

