Samanyolu Haber /Gündem / MHP’li Feti Yıldız: 'İnfaz kanunu sil baştan yenilenmeli' /01 Haziran 2025 12:32

MHP’li Feti Yıldız: 'İnfaz kanunu sil baştan yenilenmeli'

Beklentileri karşılamadığı gerekçesiyle kamuoyunda tepki toplayan yeni infaz düzenlemesini içeren paket için MHP’li hukukçu kurmay Feti Yıldız da açıklamalarda bulundu. Yıldız, “Derli toplu, aklı başında sil baştan bir yasa yapalım!” ifadelerini kullandı. Yıldız, infaz düzenlemesi meclise sunulduğunda Eylül-Ekim’de yeni bir infaz paketinin meclis gündemine gelebileceği mesajı vermişti.

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İnfaz düzenlemesinin mimarı olarak bilinen MHP’nin Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, düzenlemenin TBMM Adalet Komisyonu’ndaki görüşmelerinde de dikkat çekici açıklamalar yaptı. Serbestiyet’ten Hilal Köylü’nün haberine göre Yıldız, infaz kanununun yamalı bohçaya döndüğünden yakındı. Kanunun sil baştan yenilenmesi gerektiğini savundu. 

Nasıl bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu komisyonda şu sözlerle anlattı:

“Hukuk kuralları yerinde dururken hayat değişiyor. Soyut hukuk kurallarını somut olaylara uygularken isabetli yapmak lazım. Edirne’de başka Bursa’da başka uygulanmamalıdır. Gördüğüm bir şeyi söylüyorum, itiraz ettiğim bir şeyi söylüyorum. Genç arkadaşlar da uygulamalarda yanlışlar yaptılar. Suçluyu da hatalı uygulamalara karşı korumak zorundayız. Derli toplu, aklı başında, ihtiyaçlara cevap veren bir yasa yapalım.”

Feti Yıldız’ın infaz kanununun sil baştan yapılması yönündeki görüşlerine tüm siyasi partilerin komisyonda destek verdiği görüldü.

 
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