MHP’li Kayaalp’in ‘cinsel istismar’ suçlamasını örtme operasyonu

Aile çocuğundaki tuhaf davranışları farketti

Kayaalp’ın hakkındaki şikayetten haberdar olduğu belirtilen MHP Genel Merkezi, il teşkilatını operasyondan bir gün önce feshetmişti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ‘gördükleri lüzum üzerine’ bu kararı aldıklarını söylemişti.Diyarbakır’da MHP’nin kapatılan teşkilatının başkan ve bazı yönetim kurulu üyeleri gözaltına alınmıştı. İl Başkanı Cihan Kayaalp çıkarıldığı mahkemece, ‘cinsel istismar’ suçundan tutuklanmıştı. Daha sonra MHP il teşkilatı yöneticilerine ‘ihaleye fesat karıştırma’ operasyonu düzenlendiği bilgisi geçilmişti.Oysa ki Kayaalp’e sadece tek bir suçlama yöneltilmiş. O da ‘cinsel istismar’ suçlaması.Artı Gerçek’ten Hayri Demir’in haberine göre, adliye kaynaklar Kayaalp’in ‘ihaleye fesat karıştırma’ iddialarıyla da gözaltına alındığı bilgisinin ‘cinsel istismarı örtmek amacıyla bilinçli yayıldığını’ söyledi.Soruşturmaya gizlilik kararı alındı.Her şey ailenin 16 yaşındaki çocuklarının davranışlarından şüphelenmesiyle başladı. aile daha sonra okul yönetimiyle görüştü. Rehber öğretmenin de dahil olmasıyla beraber çocuğun birçok kez Kayaalp’in ‘cinsel istismar’ına maruz kaldığı ortaya çıktı.