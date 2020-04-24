MHP’li milletvekili söyleyemediği İstiklal Marşı videosunu sildi!

MHP Milletvekili Cemal Enginyurt, dün akşam sosyal medya hesabından paylaştığı İstiklal Marşı’nı okuduğu videoyu gelen tepkiler üzerine sildi.







TBMM’nin kuruluşunun 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla dün akşam tüm Türkiye’de evlerden İstiklal Marşı okunmuştu. Akşam saat 21.00’da gerçekleştirilen etkinliğe MHP’li Cemal Enginyurt da katılmış, videosunu kişisel twitter hesabından paylaşmıştı.





Ancak Enginyurt’un İstiklal Marşı’nı bestesine uymayan biçimde söylemesi sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Twitter kullanıcıları, Enginyurt’un ‘milliyetçi’ bir partinin üyesi milletvekili olduğuna dikkat çekerek Marşı besteye uygun söylememesini eleştirmişti.

