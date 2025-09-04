MHP’li Semih Yalçın'dan göndermeli tehdit

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Kongresi’ne yönelik açılan iptal davasında mahkeme il yönetimini görevden almış, yerine de Gürsel Tekin ve ekibini kayyım atamıştı. İstanbul Kongresi’ne yönelik anılan kararın ardından Özel, dün Zeytinburnu’ndaki mitingde iktidara ve karara sert tepki gösterdi.









‘HALK CHP’Yİ SALA BİNDİRİP SANDIĞI MUSALLA TAŞI YAPACAKTIR’

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından Özel’e yanıt verdi. Yalçın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Özgür Özel farkında mısın geliyor gelmekte olan” dedi.MHP’li Yalçın sözlerini şöyle sürdürdü:“CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündemin ezici ağırlığından kaçmak için MHP muarızlığına sığınmayı alışkanlık hâline getirdi. Özel, tutarsızlıkları ve acemilikleri yüzünden siyasi şimşekleri her üzerine çektiğinde MHP’ye saldırıyor.Özel’in acemi ellerinde CHP, Atatürk’ün aydınlık yolundan büsbütün uzaklaşarak anarşizmin, yalan ve iftira çirkinliğinin karanlık dehlizlerine saptı. Özel’in saptığı bir başka zulmet yolu da CHP’nin politikalarını “Kinimiz dinimizdir.” düsturuna dayaması oldu.Özgür Özel; siyasette barış, uzlaşma ve diyalog gibi demokratik enstrümanlardan değil, şiddet ve düşmanlıktan beslenmeyi tercih ediyor. Bu gidişin sonunu haber verelim: Adında bulunan “halk”, ilk genel seçimde CHP’yi omuzlarında taşıyacaktır. Ama nasıl? CHP’yi sala bindirip sandığı musalla taşı yapacaktır.”