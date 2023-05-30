Samanyolu Haber /Gündem / MHP’li Yalçın: Parlamenter sisteme dönüş yolu tamamen kapanmıştır /30 Mayıs 2023 16:57

MHP’li Yalçın: Parlamenter sisteme dönüş yolu tamamen kapanmıştır

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, ikinci tur seçimlerinde alınan sonuçla birlikte parlamenter sisteme dönüşün yolunun tamamen kapandığını söyledi.

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MHP’li Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Seçimi’nin 2’nci turunun huzur ve güven içinde tamamlandığını belirtti. 

“Sandık güvenliği; büyük bir sorumluluk bilinci, titizlik ve ciddiyetle sağlanmıştır. İkinci tur seçim; birinci turda olduğu gibi, barış iklimi içinde ve demokrasi şöleni havasında sona ermiştir. Türk seçmeni bütün dünyaya demokrasi dersi vermiştir.” ifadelerini kullanan Semih Yalçın, açıklamasında, “İkinci tur seçimin sonuçları, temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkesinin milletimizce korunduğunu ortaya koymuştur. İkinci tur; demokrasi tarihimizde bir ilk olduğu kadar, erkler uyumunun sağlığı açısından tarihi bir eşik olmuştur. İkinci tur Cumhurbaşkanlığı Seçimiyle birlikte parlamenter sisteme dönüş yolu bizzat millet iradesiyle kapatılmıştır. Demokrasimizin başaktörü, siyasi mücadelelerimizin başhakemi bir kez daha sahne almış; Türk milleti son sözünü söylemiştir.” cümlelerine yer verdi.
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