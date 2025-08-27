Samanyolu Haber /Gündem / MHP’li Yıldız’dan Kaboğlu’na komisyon tepkisi /27 Ağustos 2025 17:26

MHP’li Yıldız’dan Kaboğlu’na komisyon tepkisi

MHP’li Feti Yıldız, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu’nun komisyon toplantısına katılmamasını eleştirerek “Bazı kurumlar meseleyi anlamamış” dedi. Kaboğlu ise son dakika davetini kabul etmediğini belirterek, “Hukuk yoksa barış da olmaz” çıkışı yaptı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu’nun Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısına katılmamasını eleştirdi. Yıldız, “Bazı kurumların meseleyi tam olarak anlamadığı görülmektedir” dedi.

Yıldız, sosyal medya hesabından isim vermeden şu paylaşımı yaptı: ”

“Bu sürecin amacı, PKK’nın tüm uzantılarıyla birlikte ön koşulsuz ve kalıcı biçimde silah bırakmasının sağlanmasıdır.

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında terörün sona erdirilmesi ve milli birliğin sağlam temellere oturtulması hedeflenmektedir.

Türk milletinin müşterek vicdanında karşılık bulan barış, kardeşlik, güvenlik ve refah temelinde şiddetten arındırılmış bir gelecek inşa edilecektir.”

KABOĞLU: SON DAKİKA DAVET KABUL EDİLEMEZ

Kaboğlu ise toplantıya katılmama gerekçesini açıkladı. Son dakikada sözlü olarak davet edildiklerini belirten Kaboğlu, “Bu denli önemli bir komisyona baroların sembolik değil, planlanmış bir biçimde davet edilmesi gerekirdi” dedi.

Baro Başkanı ayrıca, “Komisyonun adı her ne kadar Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi olsa da ben ‘Hukuk, Demokrasi ve Barış Komisyonu’ olmalı diyorum. Eğer hukuk yoksa barış sağlanamaz” ifadelerini kullandı.
