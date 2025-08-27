MHP’li Yıldız’dan Kaboğlu’na komisyon tepkisi

Türk milletinin müşterek vicdanında karşılık bulan barış, kardeşlik, güvenlik ve refah temelinde şiddetten arındırılmış bir gelecek inşa edilecektir.”





MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu’nun Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısına katılmamasını eleştirdi. Yıldız, “Bazı kurumların meseleyi tam olarak anlamadığı görülmektedir” dedi.Yıldız, sosyal medya hesabından isim vermeden şu paylaşımı yaptı: ”“Bu sürecin amacı, PKK’nın tüm uzantılarıyla birlikte ön koşulsuz ve kalıcı biçimde silah bırakmasının sağlanmasıdır.Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında terörün sona erdirilmesi ve milli birliğin sağlam temellere oturtulması hedeflenmektedir.Kaboğlu ise toplantıya katılmama gerekçesini açıkladı. Son dakikada sözlü olarak davet edildiklerini belirten Kaboğlu, “Bu denli önemli bir komisyona baroların sembolik değil, planlanmış bir biçimde davet edilmesi gerekirdi” dedi.Baro Başkanı ayrıca, “Komisyonun adı her ne kadar Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi olsa da ben ‘Hukuk, Demokrasi ve Barış Komisyonu’ olmalı diyorum. Eğer hukuk yoksa barış sağlanamaz” ifadelerini kullandı.