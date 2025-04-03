Samanyolu Haber /Politika / MHP lideri Devlet Bahçeli'nin işbaşı yapacağı tarih belli oldu /03 Nisan 2025 17:29

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin işbaşı yapacağı tarih belli oldu

Geçirdiği kalp kapakçığı operasyonunun ardından 14 Şubat'ta taburcu olan ve evinde istirahate çekilen MHP lideri Devlet Bahçeli'nin iş başı yapacağı tarih belli oldu. MHP Genel Merkezi'nde mesaiye başlayacak olan Bahçeli'nin daha sonra Beştepe'de bulunan Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret edeceği öğrenildi.

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Kalp kapakçığının değiştirilmesinin ardından istirahate çekilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin mesaiye başlayacağı tarih belli oldu.

TV100’de yer alan habere göre, Bahçeli’nin yarın (4 Nisan 2025) tarihinde partisinin genel merkezinde iş başı yapacağı öğrenildi. Bahçeli’nin iş başı yapmasının ardından MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’in Beştepe’de bulunan anıt mezarını ziyaret edeceği bildirildi.

77 yaşındaki Bahçeli’nin kalp kapakçığı değiştirilmiş ardından deneyimli siyasetçi evinde istirahate çekilmişti. Bahçeli’nin sağlık durumu kamuoyu tarafından merak ediliyordu.
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