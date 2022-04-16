MHP Milletvekili partisinden istifa etti

"Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek" sözlerinin ardından partisi tarafından disipline sevk edilen MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP'den istifa etti.





Sosyal medya hesabından açıklama yapan MHP’li Ersoy, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye ‘bağlı ve sadık’ kalacağını belirterek, “Disipline sevkimle ilgili kamuoyunda yapılan istismar edici tartışmaların davama ve partime zarar verme ihtimalini bertaraf amacıyla partimden bugün istifa ediyorum” dedi.



