MHP, muhalefetin Doğu Türkistan önergesini desteklemedi

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, “MHP, gerek İYİ Parti’den, gerek CHP’den, gerek HDP’den gelen hangi araştırma önergesi varsa, bunları kendi siyasî anlayışı içinde desteklememe kararı vermiştir” dedi.





TBMM Genel Kurulunda, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin maddeleri üzerinde yapılan görüşmeler sırasında, MHP’nin araştırma önergeleri konusundaki tavrının siyasî ölçüsü ortaya çıktı.





HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun, “Mecliste Uygur Türkleriyle ilgili İYİ Parti’nin verdiği araştırma önergesi, AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi” demesi üzerine söz alan MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, MHP’nin bu oylama sürecinde “red” oyu vermediğini (çekimser oy kullandığını) söyledi.





Bülbül, “Bu zamana kadar MHP, gerek İYİ Parti’den, gerek CHP’den, gerek HDP’den gelen hangi araştırma önergesi varsa, bunları kendi siyasî anlayışı içinde desteklememe kararı vermiştir. Doğu Türkistan meselesinde, MHP’nin düşünceleri, değerlendirmeleri kamuoyunca bilinmektedir. Bu noktada ispat edeceğimiz en son parti de HDP’dir” dedi.