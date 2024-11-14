MHP MYK üyesinden Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin kritik değerlendirmesi

Özkan, görüşmeye ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:









'GÖRÜŞME İÇERİĞİNİ GRUP TOPLANTILARINDA ANLAYABİLİRİZ'





'ÖNEMLİ BİR DÖNEMEÇTEYİZ'

MHP MYK Üyesi Hukukçu Mete Han Özkan, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu."Elbette Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Devlet Bahçeli'nin görüşmesi, Türkiye siyaseti açısından önemlidir. Sonuçta bir ittifakın iki ortakları” diyen Özkan, “Bu kadar yoğun bir tartışma zemininden sonra ilk kez bir araya geliyorlar. Ancak ilk kez bir araya geliyorlar derken de yeni bir araya gelmiyorlar. Sonuçta hemen hemen 15-20 günde bir rutin görüşmeleri var. Fakat bu görüşme biraz daha önem arz ediyor ve devlet politikaları üzerine bir görüşme gerçekleştiriliyor olsa ki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşti. Daha önceleri Sayın Bahçeli'nin konutunda gerçekleşiyordu. Dolayısıyla bu anlamda daha ciddi meselelerin konuşulduğunu düşünüyorum” dedi.Milliyetçi Hareket Partisi’nin parti içi toplantılarını yapmaya devam ettiğini aktaran Özkan, “Elbette ne görüştükleri konusunda sadece tahmin yürütebiliriz ya da temennilerimiz olabilir. Ancak bu görüşmenin içeriğinin basına yansıyacağını veya açıklama yapılacağını düşünmüyorum. Haftaya yapılacak grup konuşmalarından karşılaştırma yaparak anlayabiliriz. Çünkü son 4 toplantıdır MHP Lideri, 'Sözümün arkasındayım' vurgusu yaparak bu sürecin arkasında olduğunu ifade ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da sanırım bir toplantı yapmadı yurt dışında olduğu için ancak o da bu sürecin destekçisi olduğunu ifade etti” diye konuştu.“Önemli bir dönemeçteyiz, önemli bir süreç. Türkiye 46 yıldır devam eden bir terör belasıyla karşı karşıya” diyen Özkan, “Bunun sona erdirilmesi ve bu terör belasını başımıza musallat eden demeyeyim ama en büyük destekçilerinden olan ABD'deki seçimin ve Trump'ın çalışma arkadaşlarının ilk etapta PYD'ye dönük destek açıklamaları gibi konular bundan sonra Türkiye siyasetinde ittifak ortaklarının nasıl bir pozisyon alması gerektiği konusunda kendileri görüştükten sonra, belki MHP de bu ay içinde kendi MYK'sını toplayacaktır.”