Samanyolu Haber /Gündem / MHP’nin ağır isminden infaz çıkışı: 'Hasta ve yaşlı hükümlülere, erteleme uygulanmalıdır' /20 Aralık 2024 09:39

MHP’nin ağır isminden infaz çıkışı: 'Hasta ve yaşlı hükümlülere, erteleme uygulanmalıdır'

TBMM Genel Kurulu’nda bir konuşma yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, İnfaz Kanunu’nda değişiklik yapılmasının gerekliliğini vurgulayarak, “Yaşlı ve hasta hükümlülerin, cezalarına erteleme uygulanmalıdır” dedi.

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Meclis’te 2025 bütçesine ilişki yapılan görüşmelerde partisi adına söz alan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, ilk olarak bazı milletvekillerinin bütçenin borç yüküne ilişkin eleştirileri haksız bulduğunu belirterek, “Ekonomimizin borç yükü bakımından yapısı sağlamdır. Borç stokunu milli gelire oranı bakımından değerlendirmek gerekir” sözleriyle cevap verdi.

İNFAZ DÜZENLEMESİ
Konuşmasının son bölümünü cezaevlerindeki duruma ve İnfaz Kanunu’na ayıran Yıldız, şu konulara dikkat çekti:

“2 Aralık 2024 itibariyle, Cezaevlerinde 322 Bin 145 Hükümlü, 56 Bin 512 Tutuklu olmak üzere, toplam: 378 Bin 657 kişi bulunmaktadır.

Hapis cezalarının infazında, mahsupların iyileştirilmesinde emniyet, güvenlik, disiplin uygulamalarında, insanlık onuru zedelenmeden toplumla yeniden bütünleşmeleri sağlanmalıdır. Tek başına hayatını idame ettirmekten aciz halde bulunan yaşlı ve hasta hükümlüler için, örgütlerin tertip ve tuzakları gözden kaçırılmadan bilimsel veri ve adli tıp raporları doğrultusunda infaz ertelemesi yapılmalıdır.

Aynı suçtan yargılananlardan biri cezası kesinleştiği için yasadan yararlanmış, cezası yargı yolunda olan henüz kesinleşmeyen incelemede bulunan sanık yararlanamamıştır. Bu adaletsizlik ortadan kaldırılmalıdır ve suç tarihi esas alınmalıdır.”
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