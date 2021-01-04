Samanyolu Haber /Politika / MHP seçmeni Devlet Bahçeli'yi tercih etmedi /04 Ocak 2021 21:55

MHP seçmeni Devlet Bahçeli'yi tercih etmedi

MetroPoll Araştırma'nın yeni anketinde MHP seçmeninin ekonomi konusunda Devlet Bahçeli'den daha çok Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güvendikleri sonucu çıktı.

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MetroPoll Araştırma'nın gerçekleştirdiği ekonomi anketinin sonuçlarına göre, MHP seçmeninin ekonomi konusunda Devlet Bahçeli'den çok AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güvendiği ortaya çıktı.

MetroPoll Araştırma'nın gerçekleştirdiği ekonomi anketinde, ''Sizce ülke ekonomisi hangi liderin önderliğinde iyi yönetilir?" sorusunun sorulduğu seçmen grubu sürpriz yanıtlar verdi. AKP seçmeninin yüzde 82,2'si AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güvenirken MHP seçmeninin yüzde 17,1'lik kısmının Devlet Bahçeli'ye güvendiği belirlendi.

MHP seçmeninin yüzde 43,5'lik kısmının ise ekonomi konusunda Erdoğan'a Bahçeli'den daha fazla güvendiği ortaya çıktı.

MetroPoll tarafından yayımlanan anket sonuçları şöyle: 


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