Samanyolu Haber /Gündem / MHP Türkeş'i anma toplantılarını iptal etti /30 Mart 2021 17:03

MHP Türkeş'i anma toplantılarını iptal etti

Milliyetçi Hareket Partisi, ülkücülerin lideri Alparslan Türkeş'i anmak için her yıl 4 Nisan'da yaptığı programları bu yıl iptal etti. İptal gerekçesi ise pandemi olarak açıklandı.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yaptığı açıklamada, "Yeni tedbirler dolayısıyla, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Başbuğ Alparslan Türkeş'i anmak üzere her yıl 4 Nisan günü MHP il ve ilçe teşkilatları tarafından düzenlenen açık veya kapalı anma toplantıları bu defa gerçekleştirilmeyecektir" dedi.

Yalçın, Twitter adresinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bilindiği üzere, Covid-19 salgınında son günlerde yaşanan ciddi artış dolayısıyla hükümetçe alınan yeni tedbirler Cumhurbaşkanı sayın Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulmuştur.

Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirlere, siyaset dahil, gündelik hayatımızın her alanında uyulması önem arz etmektedir.

Söz konusunu yeni tedbirler dolayısıyla, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Başbuğ Alparslan Türkeş'i anmak üzere her yıl 4 Nisan günü MHP il ve ilçe teşkilatları tarafından düzenlenen açık veya kapalı anma toplantıları bu defa gerçekleştirilmeyecektir.

MHP ve milliyetçi-Ülkücü Hareket olarak Başbuğ'a duyduğumuz minnet ve vefa, çeşitli medya ve sosyal medya vasıtaları kullanılarak kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Başbuğumuzun aziz hatırası ihtiram ve muhabbetle yad edilecek, camiamızın belleğinde bıraktığı derin ve kalıcı izler heyecan ve coşkuyla tazelenecektir.
 
Kutlu ülkü kervanının, Alparslan Türkeş'in gösterdiği yolda her geçen gün büyüyerek ilerlediği, onun manevi huzurunda dualarla anılacaktır."
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