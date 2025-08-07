MHP Türkiye'ye iki bölge daha ekledi: 9 Bölgeli seçim afişi bastılar





Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlatılan “Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları” kapsamında MHP, 81 ili kapsayan saha çalışmasına başladı. Afişlerde Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesi yerine “9 bölge” ifadesinin kullanılması dikkat çekti.MHP lideri Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim’deki ilk çağrısıyla başlayan ve iktidarın ‘Terörsüz Türkiye’ adını verdiği yeni süreçte MHP “Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik” temasıyla, “Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları” düzenliyor. Son olarak bu kapsamda yapılacak buluşma öncesinde asılan afişte 7 bölgesi bulunan Türkiye için, “9 bölge” ifadesi kullanıldı.21 Haziran’da MHP’nin resmi internet sitesinde, “Medya, İletişim ve Dijital Mecralar Başkanlığı” imzasıyla yayımlanan metinde, “Partimiz tarafından “Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik” temasıyla düzenleyecek olan “Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları” hakkındaki yazılı açıklama” başlıklı bir açıklamayla yapılacak toplantıların kapsamı yayınlanırken açıklamada yer alan “9 bölge” tanımı dikkat çekti.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:“Milliyetçi Hareket Partisi olarak, toplumsal uzlaşı ve milli birlikle kalıcı barış, huzur ve refahı hedefliyoruz. Kuşkusuz “Terörsüz Türkiye” hedefi toplumun tüm fertlerinin bu sürece sahip çıkmasıyla ve devlet-millet dayanışmasıyla gerçekleşecektir. Terörsüz Türkiye, insan hak ve hürriyetlerinin güçlendiği, daha demokratik ve daha müreffeh bir Türkiye olacaktır.Partimiz, taşıdığı milli sorumluluğun ve yapıcı siyaset anlayışının gereği olarak “Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik” temasıyla 9 bölgede 81 ili kapsayacak şekilde “Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları” düzenleyecektir.Milli birlik ve kardeşlik ruhunu pekiştirmek amacıyla gerçekleştireceğimiz bu buluşmalarla;Terörsüz Türkiye girişim ve gelişmeleri kapsamında vatandaşlarımızı doğru bilgilerle aydınlatmak, özellikle sosyal medya aracılığıyla dolaşıma sokulan yalan haberleri ve dezenformasyonu gidermek,Parti politikalarımızı, toplumun her kesimini kucaklayan siyaset anlayışımızı geniş kitlelere ulaştırmak, vatandaşlarımızın beklentilerini kayda geçirmek,İç ve dış siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri değerlendirmek,Yerel düzeyde vatandaş, sivil toplum ve kamu arasında güven köprüsü kurmak,Terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleştirilmesi için güçlü bir toplumsal mutabakat oluşturmak,Toplumsal kucaklaşmayla birlikte bin yıllık kardeşliğimizi pekiştirmek ve milli ülküler etrafında kenetlenmek amaçlanmaktadır.Partimizin; Divan üyeleri, MYK ve MDK üyeleri, milletvekilleri ile il ve ilçe teşkilatlarımızın görev alacağı toplantılarımıza;Ticaret ve sanayi odaları,Ziraat odaları,Esnaf ve sanatkâr odaları,Meslek birlikleri ve sendikalar,Sivil toplum kuruluşları, dernek ve vakıflar,Şehit ve gazi dernekleri,Yerel yöneticiler ve muhtarlar,ve tüm vatandaşlarımız davet edileceklerdir.”21 Haziran tarihinden beri sürdürülen kampanya kapsamında bu kez de Ankara’da olduğu ileri sürülen bir afiş sosyal medyada gündem oldu.Afişte, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin fotoğrafıyla beraber MHP’nin logosu ile “9 bölge 81 ilde”, ‘Terörsüz Türkiye’ için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları ifadeleri yer aldı.Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesi bulunurken, afişte yer alan “9 bölge” ifadesi sosyal medyada tartışılan konular arasına girdi.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2013 yılında ‘Milli Değerleri Koru ve Yaşat’ sloganıyla başlattığı açık hava miting serisinin 4”üncüsünü Erzurum”da gerçekleştirmiş ve burada yaptığı konuşmada, “Türkiye’nin 9 bölgesinde Milli Değerleri Koru ve Yaşat’ adı altında düzenlediğimiz açık hava toplantısını yapıyoruz” demişti.O dönemde bu ifadeler basına “gaf” olarak yansımıştı.