Samanyolu Haber /Gündem / MHP ve DEM Parti İmralı süreci için bir araya geldi /17 Mart 2025 12:33

MHP ve DEM Parti İmralı süreci için bir araya geldi

DEM Parti siyasi partileri kapsayan ikinci 'İmralı' turuna başladı. Sırrı Süreyya Önder, Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’dan oluşan DEM Parti heyeti, Meclis'te MHP'yi ziyaret etti.

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Halkların Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti), 'İmralı' süreci kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi'ni (MHP) ziyareti başladı. 

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Meclis'te yapılan görüşmede, MHP heyetinde 3 genel başkan yardımcısı yer aldı. MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, Feti Yıldız ve İsmail Faruk Aksu, DEM Partili heyeti kapıda karşıladı. 

HATİMOĞULLARI: MHP HEYETİNE TEŞEKKÜR EDİYORUZ
Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından taraflardan bir açıklama geldi. DEM Parti heyeti adına Tülay Hatimoğulları, ziyaret sonrası açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 

"Bugün MHP'yle sayın Abdullah Öcalan'ın yapmış olduğu çağrı ve gelişen süreçle ilgili bir görüşme gerçekleştirildi. Detaylı açıklamamızı bugün gün içinde bütün görüşmelerimizi tamamladıktan sonra değerli basın emekçileriyle paylaşacağız. Biz bizleri kabul eden MHP heyetine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın Devlet Bahçeli'nin sağlık koşulları elverseydi o da bu görüşmede olacaktı. Fakat yetkilendirdiği heyetle görüştük. Biz kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyoruz. Acil şifalar diliyoruz."

YALÇIN: ÇOK FAYDALI BİR GÖRÜŞME OLDU
MHP adına Semih Yalçın ise "Arkadaşlar biz MHP olarak biz bir açıklama yapmayacağız. Ancak şunu bilmenizi isterim: Çok faydalı bir görüşme oldu" dedi.  

MHP lideri Devlet Bahçeli dün yaptığı açıklamada görüşmede yer alamayacağını açıklamıştı. Bahçeli, DEM Parti'nin ziyaretinde bulunmayı arzu ettiğini ancak partisini temsilen görevlendirilen arkadaşlarının onun yerini layıkıyla alacaklarına inandığını söylemişti. Bahçeli “Bu vesileyle değerli dava arkadaşlarımı ve DEM Parti heyetini selamlıyor, terörsüz Türkiye seferberliğimiz kutlu olsun diyorum” demişti.

Sırrı Süreyya Önder, Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’dan oluşan İmralı heyeti, MHP’nin ardından bugün AKP’yi de ziyaret edecek.
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