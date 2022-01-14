MHP’yi sarsan istifa: Partinin sembol isimlerden birinin oğlu partiden ayrıldı

1977-1978 yıllarında İkinci Milliyetçi Cephe Hükümeti’nde MHP’den Gümrük ve Tekel Bakanı olan Gün Sazak’ın oğlu, eski MHP Eskişehir Milletvekili Süleyman Servet Sazak, partisinden istifa ettiğini açıkladı.





Sazak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türk milliyetçisinin yegane hassasiyeti bölücü terör mü? Dilimiz, töremiz, ahlakımız, estetiğimiz, ekonomimiz yok ediliyor, ne gam. MHP üyeliğinden istifa ettim, saygılar” ifadelerini kullandı.





UZUN SÜREDİR PARTİ YÖNETİMİNE MUHALİFTİ





Bir dönem MHP Genel Başkanlığı’na aday da olan Süleyman Servet Sazak, bir süredir parti yönetimine olan muhalefetiyle biliniyordu. Sazak, yine sosyal medyadaki hesabından yaptığı şu paylaşımlarla partisine tepkisini dile getirmişti:





– Akılsızca da olsa milleti iflasa sürüklemek ihanettir.

– Bir insan bir ülkeyi çökertebilir mi? İktidar olmasına gerek yok. İhanete destek olursa yeter.

– Babası gibi hırsız bakan konuştu, yandaş parti başkanı alkışladı. Yangın her yeri yaktı.

– Mansur Yavaş, milletin bağrındadır. Yalnız değildir.

– Ülke yanıyor, insanlar yanıyor, hırsızlıklar ortada. Kendine milli diyenler koltuklarının ardına saklanmış, muhtemel cevap hazırlıyor. Allah hepinizin belasını verecek bekleyin.

– Türk'ten yana töreden yana adaletten yana doğruluktan yana ahlaktan ve demokrasiden yana tavrımı sürdüreceğim.

– Bugün terörle mücadele edildiğini söyleyen kıymetli arkadaşlar, bunları söylemeden evvel Suriye'nin kuzeyindeki PKK devletçiğine bakın derim.

– Sazak'lar yolsuz ve hırsızlarla beraber olamaz.





Süleyman Servet Sazak, babası Gün Sazak öldürüldüğünde 25 yaşındaydı.Gün Sazak, MHP Genel Başkan Yardımcısı görevini yürütürken, 27 Mayıs 1980 günü eşinin yanında Dev-Sol militanları tarafından öldürüldü.

