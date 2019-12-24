MHP'de bir istifa daha

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Aydın'ın Nazilli İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz ve yönetim kurulu üyeleri, görevlerinden istifa etti.





Korkmaz, MHP Genel Merkezi tarafından partinin Aydın İl Başkanlığı görevine atanan eski Nazilli belediye başkanı Haluk Alıcık'a yeni görevinde başarı diledi.





İL BAŞKANI "ŞEHİT ANALARI GİBİ AĞLIYORLAR" DEMİŞTİ





MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, İyi Parti İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya için, "Şehir anaları gibi ağlıyorlar." sözleri üzerine görevinden azledilmişti.





Pehlivan'ın yerine dün Nazilli Belediye eski Başkanı Alıcık tayin edildi.





Alıcık'ın göreve getirilmesinin ardından MHP Nazilli İlçe Başkanı Korkmaz, gece yönetim kurulu üyeleri ile yaptığı toplantıda hep birlikte istifa kararı aldı. Korkmaz, istifa kararını bu sabah yaptığı basın açıklaması ile duyurdu.