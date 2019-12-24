Samanyolu Haber /Politika / MHP'de bir istifa daha /24 Aralık 2019 14:26

MHP'de bir istifa daha

Önce Aydın il başkanı azledildi, şimdi de Nazilli ilçe teşkilatı istifa etti. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) müttefiği Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) gibi istifalarla sarsılıyor.

SHABER3.COM

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Aydın'ın Nazilli İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz ve yönetim kurulu üyeleri, görevlerinden istifa etti. 

Korkmaz, MHP Genel Merkezi tarafından partinin Aydın İl Başkanlığı görevine atanan eski Nazilli belediye başkanı Haluk Alıcık'a yeni görevinde başarı diledi. 

İL BAŞKANI "ŞEHİT ANALARI GİBİ AĞLIYORLAR" DEMİŞTİ

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, İyi Parti İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya için, "Şehir anaları gibi ağlıyorlar." sözleri üzerine görevinden azledilmişti. 

Pehlivan'ın yerine dün Nazilli Belediye eski Başkanı Alıcık tayin edildi.

Alıcık'ın göreve getirilmesinin ardından MHP Nazilli İlçe Başkanı Korkmaz, gece yönetim kurulu üyeleri ile yaptığı toplantıda hep birlikte istifa kararı aldı. Korkmaz, istifa kararını bu sabah yaptığı basın açıklaması ile duyurdu. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber MHP'de bir istifa daha Sonraki Haber >>

İdlib'den Türkiye sınırına akın!

İdlib'den Türkiye sınırına akın!

Ankara , Lumina okulları başkanının iadesini istemiş

Ankara , Lumina okulları başkanının iadesini istemiş

Perinçek'in zor anları

Perinçek'in zor anları

Freni tutmayınca

Freni tutmayınca

İki tren arasında kesintisiz yolcu transferi

İki tren arasında kesintisiz yolcu transferi

Binali Yıldırım'a yangın tüpü tavsiye etti!

Binali Yıldırım'a yangın tüpü tavsiye etti!

Kurtarma anları kamerada...

Kurtarma anları kamerada...

Pandaların oyun günü!

Pandaların oyun günü!

9 yıldır bıkmadılar, usanmadılar bazen başlık bile değiştirmediler

9 yıldır bıkmadılar, usanmadılar bazen başlık bile değiştirmediler

Abov, ablacağım birer tane alın!

Abov, ablacağım birer tane alın!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:27:34