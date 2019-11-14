Samanyolu Haber /Politika / MHP'de Cumhur İttifakı depremi: 3 isim görevden alındı /14 Kasım 2019 21:38

MHP'de Cumhur İttifakı depremi: 3 isim görevden alındı

MHP'li 3 ilçe başkanı Cumhur İttifakı ile uyuşmazlık yaşadıkları gerekçesiyle görevlerinden alındı.

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MHP, Samsun'da üç ilçe başkanını görevden aldı. İlkadım, Atakum ve Canik ilçe başkanlarının görevden alınma gerekçesi ise, 'Cumhur İttifakı'nın ruhuna aykırı hareket etmeleri' gösterildi.

sol.org.tr'de yer alan habere göre MHP'de yerel seçimlerin ardından başlayan görevden alma işlemi sürüyor. 

Samsun'un merkez ilçelerinden olan İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde MHP ilçe başkanları Genel Merkez tarafından görevden alındı.  Üç ilçe başkanının ‘Cumhur İttifakı’ ruhuna aykırı faaliyetlerinden dolayı görevden alındığı öğrenildi.

Samsun'da bir süre önce de, İl Başkanı Taner Tekin yine aynı gerekçe ile görevden alınmış ve yerine Abdullah Karapıçak atanmıştı. 
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