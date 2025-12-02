'MHP'de darbe' iddiasını ortaya atan Tayyar 'fasa fiso'ya ikna oldu: 'Gerisini Öcalan düşünsün'

İmralı Süreci kapsamında Meclis'te kurulan komisyonun İmralı'ya giderek terör örgütü PKK ile görüşmesinin ardından heyette yer alan DEM Partili Gülistan Koçyiğit konuşulanları Mezopotamya Ajansına anlatmıştı.





Öcalan o görüşmede süreç hakkında konuşurken yankısı hala devam eden 'darbe' sözlerini ifade etti. AKP'li eski vekil Şamil Tayyar geçtiğimiz günlerde katıldığı yayında sözlerinin Bahçeli için olduğunu öne sürüp şu ifadeleri kullandı:





"Son görüşmede süreç başarılı olmazsa, hani DEM Partili Gülistan Koçyiğit anlatıyor ya, 'darbe mekaniği işler' diye... Orada biraz daha açıyor konuyu Devlet Bey'e önemli cümleler kullanıyor. Onun girişimini çok önemsiyor. Eğer süreç başarılı olmazsa MHP içinde Devlet Bey'e darbe yapılacağını söylüyor. Bahçeli kısmı şuna kadar hiç konuşulmadı. İlk defa ifade ediyorum. Devlet Bey'e darbe yapılacağını söylüyor"





BAHÇELİ FASO FİSO DEDİ

MHP Lideri Bahçeli bugün grup toplantısından önce Türkgün gazetesine verdiği röportaj ile gündem oldu. Tayyar'ın ortaya attığı darbe imalarının kendisine yapıldığı sözlerine 'faso fiso' dedi.





"Şahsımla ilgili olarak da terörsüz Türkiye başarılı olmazsa, MHP içinden darbe yapılacakmış. Demokrasi sevdalısı Milliyetçi-Ülkücü Hareket'ten nasıl darbeci çıkacak, işin doğrusu gülümseyerek düşündüm. Hasılı kelam bunların hepsi fasa fiso, fuzuli ve bayatlamış söz oyunları. Geçelim bir kalemde, önümüze bakalım iftira ve isnatlar bizi yolumuzdan döndüremez."

DARBE SÖZLERİNİ ORTAYA ATAN TAYYAR KONUŞTU

Öcalan'ın darbe sözlerini aslında Bahçeli'ye dediğini ortaya atan Tayyar, Bahçeli'nin 'faso fiso' sözlerinin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Tayyar Öcalan'ın iddialarının Bahçeli tarafından ciddiye alınmadığını, Bahçeli'nin bu sözlerinden ders alınması gerekildiğini belirtti.





Tayyar'ın sözleri şu şekilde:





MHP Lideri Bahçeli, Türkgün Gazetesi’ne konuşmuş.





DEM’li Gülistan Koçyiğit’in Öcalan’a atfen aktardığı ‘süreç başarısız olursa darbe mekaniği devreye girer’ iddiasına ‘fasa fiso’ diyor.





Yani, Öcalan’ın iddiasını ciddiye almıyor.





Ayrıca, Barzani şovuna ve PKK’lı Bese Hozat’ın açıklamalarına tepki gösteriyor.





Terör örgütünden yükselen provokasyonları görmezden gelenler, Devlet Bey’in bu çıkışı karşısında ne yapar bilmiyorum ama umarım ders alırlar.





Son cümle şunu ekleyim:





27 yıldır cezaevinde bulunan, soğuk savaş dönemi sosyalist jargondan ve eski Türkiye kalıplarından sıyrılamayan Öcalan’ın günü ve geleceği kavrayamadığı görülüyor.









Veya aklınca aba altından sopa gösteriyor.





Nihayetinde duvara tosladı.





Gerisini artık kendi düşünsün.