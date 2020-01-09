Samanyolu Haber /Gündem / MHP'de ihraç dalgası /09 Ocak 2020 19:20

MHP'de ihraç dalgası

Elazığ İl Genel Meclisi’nde yaptığı konuşmada Sosyal Yardımlaşma Fonu üyeliği seçimlerinde iki AKP’li ismin seçilmesine tepki gösteren Elazığ İl Genel Meclisi üyesi MHP’li Haşim Karacimşit kesin ihraç istemiyle partisinin disiplin kuruna sevk edildi.

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Elazığ İl Genel Meclisi toplantısında Cumhur İttifakı’nı eleştiren MHP’li Meclis Üyesi Haşim Karacimşit, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.Sözcü gazetesinden Evren Demirdaş’ın haberine göre, Elazığ İl Genel Meclisi toplantısında Sosyal Yardımlaşma Vakfı Fonu üyeliği için yapılan seçimlerde, vakıf üyeliğine iki AKP'li ismin seçilmesine tepki gösteren MHP Palu İl Genel Meclis üyesi Haşim Karacimşit çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Karacimşit “İlde de iki il başkanı birbiri ile ticarette iş yapıyorlar. Peki, seçilen kişiler ve halkımız bu konuda bir sıkıntıda, vatandaşımıza biz ne diyeceğiz? Yeri geldi mi, MHP-AK Parti ortak… Halbuki ortaklıktan ziyade benim düşüncem iki lider koltuğunu koruması için destek veriyor” demişti. 
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