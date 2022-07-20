MHP'de işler karıştı, fatura teşkilata kesildi

Konya Akşehir'de 25 Haziran 2022 tarihinde düzenlenen MHP Genel Merkezinin "Adım Adım 2023 İlçe ilçe anlatma ve aydınlatma" toplantısına MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, MHP Milletvekili Esin Kara, MHP İl Başkanı Remzi Kararslan, MHP MYK üyeleri katılmıştı.







"BURASI YERİ DEĞİL"



Milli Gazete'nin haberine göre toplantının soru cevap kısmında bazı vatandaşlar, MHP'li vekiller Mustafa Kalaycı ve Esin Kara'ya ilgisizlikleri nedeniyle tepki gösterdi. Tepkiler üzerine Mustafa Kalaycı "Burası yeri değil, teşkilata geçelim derdinizi orada anlatın" diyerek MHP Akşehir ilçe binasında yeni bir toplantı yapmıştı.





Buradaki toplantıda, birçok parti üyesi, vekillerin ilgisizliklerinden, sorunlarının dikkate alınmamasından, telefonla bile vekillere ulaşamamaktan şikayet ve tepkilerini dile getirdiler.





YÖRÜK DERNEĞİ DE MHP'Lİ VEKİLE TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan AKYÖRDER Başkanı Mehmet Yaşar Örs, son şenliklerde Milletvekili Esin Kara'nın şenlik alanına 20 km mesafede başka bir sünnet programına katıldığı halde, söz vermesine rağmen yörüklerin şenliğine katılamamasına tepki gösterdi.





"ÜZERİNİZİ ÇİZDİM"

Artan tepkiler üzerine gergin anlar yaşanırken, Esin Kara eleştiri ve şikayetlere çok sert cevaplar vererek, ilçe teşkilatını ve parti üyelerini komploculukla suçlayarak tehdit etti. Kara'nın "Üzerinizi çizdim, bir daha buraya gelmem" dediği iddia edildi.





Milletvekili Esin Kara'nın konuyu Genel Merkeze taşımasının ardından, Akşehir MHP İlçe Teşkilatı 18 Temmuz 2022 günü kapatıldı.



