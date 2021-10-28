MHP'de yeni 'kaset' depremi

Milliyetçi Hareket Partisin’de bir kaset depremi daha ortaya çıktı. Milliyetçi Hareket Partisi Aksaray Yeşilova Belediye Başkanı Veyis Baysal’a ait olduğu iddia edilen ve sosyal medyaya düşen uygunsuz görüntüleri partide rahatsızlık yarattı. Belediye Başkanı Baysal, ortaya çıkan kaset ile ilgili kendisine komplo kurulduğunu söyledi.



Yeşilova Belediye Başkanı Veyis Baysal’ın, sosyal medya mecralarına düşen görüntülerinin ardından aynı gün içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi partiden istifasını istedi. Anadolu Ekspres’ten Harun Atalay’ın haberine göre Genel Merkezin bu kararının, Milliyetçi Hareket Partisi Aksaray İl Başkanı Mustafa Çölkesen’in, Yeşilova Belde Belediye Başkanı Veyis Baysal’a ilettiği öne sürüldü.



Yeşilova Belediye Başkanı Veyis Baysal, “Zamanı gelirse, istifa etmem gerekirse partimize zarar vermemek için istifa ederim. Bu benim şahsıma yapılan bir olay. Niye partim veya başkaları zor duruma düşsün” dedi.



Yayınlanan görüntüler hakkında Odatv’ye konuşan Yeşilova Belediye Başkanı Veyis Baysal, “Zamanı gelirse, istifa etmem gerekirse partimize zarar vermemek için istifa ederim. Bu benim şahsıma yapılan bir olay. Niye partim veya başkaları zor duruma düşsün” dedi.



Baysal, görüntülerin sahte olduğunu söyleyerek “Videonun nasıl sızdığını bilmiyoruz. Ama bir kumpas söz konusu burada. Sizi bir dakikada alıp başkası yerine koyuyorlar, oradaki kişi ben değilim. Bir görüntülü görüşme de değil haliyle. Tamamıyla bir kumpastı” diye konuştu.



“AYNI GÜN 700 KİŞİYE YAPILDI” İDDİASI Yayılan görüntülerin sahte olduğunu ve kendisine yapılan bir kumpas olduğunu iddia eden Veyis Baysal, “Bu durum kimsenin başına gelmesin. Bana böyle bir şey yapıldığı gün Türkiye genelinde 700 ayrı kişiye daha yapılmış” iddiasında bulundu.



SUÇ DUYURUSUNDA ‘KAYNAK HOLLANDA’ İDDİASI Olayla ilgili olarak savcılığa “Özel hayatın gizliliği ihlalinden” suç duyurusunda bulunduğunu belirten Baysal, “Suç duyurusunda bulunduk, özel hayatın gizliliğinin ihlalinden ve bize yapılanın kumpas olduğuna dair suç duyurusunda bulunduk. Fakat kimin yaptığını bilemiyoruz ki. Kimseyi zan altında bırakamayız. Ancak emniyetin verdiği bilgiye göre kaynak Hollanda” ifadelerini kullandı.



MHP yine bir kaset iddiasıyla sarsıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Aksaray Yeşilova Belediye Başkanı Veyis Baysal’ın ortaya çıkan kaset nedeniyle istifası talep edildi.



