MHP'de kriz: 3 milletvekilinin istifası istendi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 3 milletvekilinin istifasının istendiğini sosyal medya hesabından duyurdu.



Yalçın'ın yaptığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:



"Parti içinde devam eden bir inceleme mucibince Isparta Milletvekilimiz Hasan Basri Sönmez’in, Bolu Milletvekili İsmail Akgül’ün ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir’in istifaları istenmiş, müteakiben de istifa dilekçeleri kabul edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz olunur…"



3 milletvekilinin istifasıyla MHP'nin TBMM'deki sayısı 47'ye düştü.



İSTİFASI İSTENEN AKGÜL'DEN AÇIKLAMA



İstifası istenen vekillerde Bolu Milletvekili İsmail Akgül, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Akgül şunları yazdı:



"Liderimizin, partimizin ve teşkilatlarımızın son nefesimize kadar emrindeyiz. Liderimizin yanından bir adım geri atmayacağız. Verilen karar başımız üstünedir."