MHP'de o isim azledildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'yı eleştirirken çirkin ifade kullanmıştı.





"Asker karısı gibi ağlıyor" diyen Pehlivan hem Kaya'ya hem de askerlerin eşlerine hakaret etmişti.





Pehlivan'ın kullandığı çirkin ifade sosyal medya infiale sebep olurken, MHP Genel Merkezi'nden açıklama geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Burak Pehlivan'ın azledildiğini .





Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan'ın hakaretamiz sözlerine MHP genel merkezi sessiz kalmadı.

Yalçın, "MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan yapmış olduğu basın açıklaması sırasında kullanmış olduğu ifadeler sonucu halkımızı ve toplumumuzun farklı kesimlerini rahatsız eden sözleri sebebiyle il başkanlığı görevinden alınmıştır." ifadelerini kullandı