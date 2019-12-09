Samanyolu Haber /Politika / MHP'de o isim azledildi /09 Aralık 2019 13:49

MHP'de o isim azledildi

İyi Parti'den İncirliova Belediye Başkanı seçilen Aytekin Kaya'ya "Asker karısı gibi ağlıyor." diyerek hakaret eden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan sosyal medyada infiale sebep oldu. MHP Genel Merkezi Pehlivan'ın azledildiğini açıkladı.

SHABER3.COM

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'yı eleştirirken çirkin ifade kullanmıştı. 

"Asker karısı gibi ağlıyor" diyen Pehlivan hem Kaya'ya hem de askerlerin eşlerine hakaret etmişti. 

Pehlivan'ın kullandığı çirkin ifade sosyal medya infiale sebep olurken, MHP Genel Merkezi'nden açıklama geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Burak Pehlivan'ın azledildiğini .

Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan'ın hakaretamiz sözlerine MHP genel merkezi sessiz kalmadı. 
  
Yalçın, "MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan yapmış olduğu basın açıklaması sırasında kullanmış olduğu ifadeler sonucu halkımızı ve toplumumuzun farklı kesimlerini rahatsız eden sözleri sebebiyle il başkanlığı görevinden alınmıştır." ifadelerini kullandı
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber MHP'de o isim azledildi Sonraki Haber >>

Çocukların ' Şucusu Bucusu' olmaz

Çocukların ' Şucusu Bucusu' olmaz

Yeni Zelanda’da yanardağ patladı

Yeni Zelanda’da yanardağ patladı

Alman Belediye Başkanı, Türk düşmanı siyasetçinin elini sıkmadı

Alman Belediye Başkanı, Türk düşmanı siyasetçinin elini sıkmadı

Kadınlara polis şiddeti!

Kadınlara polis şiddeti!

120 Bin dolarlık muzu yedi

120 Bin dolarlık muzu yedi

Özgürlük tırı ABD yollarında

Özgürlük tırı ABD yollarında

Korkunç an kamerada

Korkunç an kamerada

Akaryakıt istasyonundaki korkunç patlama kamerada

Akaryakıt istasyonundaki korkunç patlama kamerada

Aç fil kantini dağıttı

Aç fil kantini dağıttı

Santralin dev bacaları saniyeler içinde yok oldu

Santralin dev bacaları saniyeler içinde yok oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:21:05