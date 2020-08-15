Samanyolu Haber /Politika / MHP'de olaylı kongre /15 Ağustos 2020 19:46

MHP'de olaylı kongre

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Edirne merkez ilçe başkanlığı için toplanan kongrede gerginlik!

SHABER3.COM

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Edirne Merkez İlçe Başkanı Emre Tokluoğlu, Edirne Merkez İlçe Başkanlığı’nın kongresinde eski İl Başkanı Hakan Özkan’ı salondan kovdu.

Tokluoğlu, kongreye katılması sebebiyle Özkan'a tepki gösterirken, salondan çıkarılan Özkan, olayın büyümesini engelleyen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. 

Tokluoğlu'nun Özkan'a tepki gösterdiği sırada görüntü almak isteyen basın mensuplarına ise bazı MHP üyeleri sözlü ve fiziki müdahalede bulundu. 

Basın mensupları parti üyelerinin müdahalesini protesto ederek kongreyi terk etti.

 
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