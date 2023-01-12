MHP'de 'Sinan Ateş' istifaları iddiası: O mesajı gönderen Ateş'in yakın arkadaşı çıktı!

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, Ankara’da uğradığı silahlı saldırıda öldürülmüştü. Ateş’in öldürülmesinin ardından çok sayıda MHP’linin partiden istifa ettiği iddia edilmişti. e-Devlet üzerinden istifa eden bir kişiye mesaj gönderen MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ dikkat çeken ifadeler kullandı.









Halk TV yazarı İsmail Saymaz, "O mesajı gönderen MHP il başkanı tehditten yargılanıyor" başlıklı yazısında, Baştuğ’un mesajını paylaşarak, Sinan Ateş ile yakın arkadaş olduklarını söyledi.





Saymaz yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:





"Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine sessiz kalan MHP, sürekli kan kaybediyor.





Bazı Ülkücüler e-Devlet üzerinden parti üyeliklerini sonlandırdıklarını gösteren ekran kayıtlarını sosyal medyada yayınlıyor. Bazıları da hilal bıyıklarını keserek, partiyi protesto ediyor.





MHP, bugüne kadar suskunluğunu korudu.





Fakat dün…





MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, üyeliğini iptal eden bir vatandaşa şu mesajı gönderdi:





“E-devlet üzerinden yapmış olduğunuz ‘siyasi parti üyelik sonlandırma’ işleminiz neticesinde MHP üyeliğiniz son bulmuştur. Bu tercihle yelken açtığınız yeni siyasi hayatınızda başarılar diliyor, partimize karşı herhangi bir sorumluluğunuzun ve manevi bir bağınızın kalmadığını dikkatinize sunuyorum.”





SİNAN ATEŞ’İN YAKIN ARKADAŞI

Sinan Ateş’in yakın arkadaşı olan Baştuğ’un suikast karşısında bir “Allah rahmet eylesin”i çok görerek, istifa edenlere gözdağı vermesi düşündürücüdür.





Fakat asla şaşırtıcı değil.





Baştuğ, bugün Ankara 33. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada yargılanıyor.





Suçu, tehdit!





İki yıldan beş yıla kadar hapsi isteniyor.





Tehdit ettiği kişi, MHP’ye muhalif olan bir Ülkücü: Alparslan Türkeş Vakfı Genel Sekreteri Alparslan Yılmaz."