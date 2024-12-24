MHP'de sürpriz gelişme: Bahçeli grup toplantısını neden iptal etti?

TBMM’deki bütçe maratonunun sona ermesinin ardından bugün partilerin grup toplantıları yeniden başlayacak. Bugün, MHP, DEM Parti ve CHP, yarın ise İYİ Parti, AKP ve Saadet-Gelecek grubunun toplantıları gerçekleştirmesi beklenirken MHP’den dikkat çeken bir karar geldi.





BAHÇELİ GRUP TOPLANTISINI İPTAL ETTİ

Ancak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin grup toplantısı düzenlemeyeceği öğrenildi. Bahçeli’nin, gelecek haftayla birlikte TBMM’nin tatile girmesi nedeniyle toplantıyı yapmayacağı kaydedildi.





BAHÇELİ’NİN ERDOĞAN’LA GÖRÜŞMESİ BEKLENİYOR

Sözcü gazetesindeki habere göre, bu hafta içerisinde AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli yılın son görüşmesini gerçekleştirebilir.