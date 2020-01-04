Samanyolu Haber /Politika / MHP'de toplu istifa: Görevi bırakma kararı aldılar /04 Ocak 2020 21:33

MHP'de toplu istifa: Görevi bırakma kararı aldılar

MHP'den istifa haberi geldi. Partinin Denizli'nin Tavas ilçesi başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin istifa ettiği belirtildi.

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MHP'nin Denizli'ye bağlı Tavas İlçe Başkanı Ahmet Talancıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, istifa etti.

Parti binasında açıklama yapan Talancıoğlu, görevi bırakma kararı aldıklarını belirterek, istifa dilekçesini MHP Genel Merkezi’ne gönderdiklerini ifade etti.

Talancıoğlu, “Hizmet etmekte bulunduğumuz Tavas MHP yönetim kurulu başkanlığım ve yönetimim olarak, lüzumlu hallerden dolayı yönetim kurulu başkanlığından istifa ediyorum. Dilekçemde ismi yazılı olan 11 arkadaşım olarak Tavas MHP ilçe yönetimi görevimizden istifa ediyoruz” dedi. 
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