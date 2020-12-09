Bahçeli hakkında çarpıcı iddia!

Avrasya Araştırma Başkanı ve kamuoyu araştırmacısı Kemal Özkiraz, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) müttefiki Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin koltuğunu devredebileceğini iddia etti.





Halk TV’de Şirin Payzın'ın sunduğu "Sözüm Var" programında konuşan Özkiraz, MHP'de halef arayışına AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da müdahil olduğunu söyledi.





Payzın'ın "Bu isim Ümit Özdağ mı?" sorusu üzerine Özkiraz, "Devlet Bahçeli'nin aklındaki isim MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter." dedi.





Yönter ismi 2019 yılında da telaffuz edilmiş, ancak Bahçeli ve Yönter başta olmak üzere iddiaları tekzip etmişti.





İZZET ULVİ YÖNTER KİMDİR?





İzzet Ulvi Yönter,11 Mayıs 1976 tarihinde Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini tamamladı.





Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde iktisat politikası üzerine yüksek lisansını yaptı.





Ulaştırma ve Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıklarına bağlı kuruluşlarda müfettiş olarak çalıştı. 25'inci ve 26'ncı dönemde İstanbul milletvekili seçildi.





Yönter iyi düzeyde İngilizce biliyor, evli ve bir çocuk babasıdır.