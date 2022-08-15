MHP'de yeni istifa kararı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli İl Yönetim Kurulu üyesi Uğur Öcal, sosyal medya hesabından yaptığı kısa açıklama ile istifa ettiğini duyurdu.Öcal açıklamasında, "Temsil etmekten ve yöneticisi olmaktan iftihar ettiğim Kocaeli MHP il yönetim kurulu üyeliğinden bir takım fikir ayrılıkları nedeniyle 15.08 2022 tarihi itibariyle istifa etmiş bulunmaktayım. Şuana kadar olduğu gibi bundan sonra da Liderimizin ve Milliyetçi Ülkücü Hareketin her daim emrindeyim" ifadelerini kullandı.